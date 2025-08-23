Pakistan-Un lac formé par une coulée de boue menace de provoquer de graves inondations

Un lac long de sept kilomètres surgi dans le nord du Pakistan après un glissement de terrain en montagne menace de provoquer des inondations "catastrophiques" en aval, ont averti samedi les autorités.

Une coulée de boue descendue vendredi dans le lit de la rivière Ghizer a complètement bloqué le cours d'eau, formant un lac dans la province de Gilgit Baltistan, a détaillé l'Autorité nationale de gestion des catastrophes.

La "structure semblable à un barrage" menace d'éclater, peut-on lire dans un rapport de situation de son bureau provincial.

Ce lac "peut provoquer une inondation catastrophique", a déclaré à Reuters Zakir Hussain, directeur général de l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes, citant les districts de Ghizer, Gilgit, Astore et Diamer parmi les plus menacés.

Une vidéo partagée par l'autorité nationale sur un groupe WhatsApp montre de la boue noire dévalant la montagne avant d'atterrir dans la rivière. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la vidéo, qui, selon un responsable de l'autorité, a été filmée par des habitants.

Des coulées de boue similaires ont atterri dans la rivière en provenance de différents versants de montagnes, selon le porte-parole du gouvernement provincial, Faizullah Faraq.

Premier à repérer la coulée de boue, un berger a alerté les villageois et les autorités locales, a-t-il expliqué, ce qui a permis de secourir près de 200 personnes vivant dans des maisons à flanc de montagne et le long de la rivière.

Les communautés en aval ont reçu l'ordre de rester en état d'alerte maximale et de quitter les abords de la rivière, a-t-il déclaré.

Les inondations au Pakistan ont fait 785 morts depuis le début de la mousson fin juin selon l'autorité nationale, qui prévoit deux nouveaux épisodes pluvieux d'ici le 10 septembre.

(Reportage de Mushtaq Ali à Peshawar; Version française Elizabeth Pineau )