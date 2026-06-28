Pakistan: trois paramilitaires tués dans une attaque à Karachi

Des membres des forces paramilitaires bouclent les rues dans un quartier de Karachi, après une attaque contre le complexe des Rangers, le 27 juin 2026 au Pakistan ( AFP / Asif HASSAN )

Trois membres de la force paramilitaire des Rangers pakistanais ont été tués dans une attaque samedi soir à Karachi, vaste métropole du sud du pays, à la suite d'une explosion et de tirs nourris, a annoncé l'armée pakistanaise.

Dans un communiqué publié dimanche, les Forces armées pakistanaises ont déclaré que le groupe Jamaat-ul-Ahrar était responsable de cette attaque "lâche" contre un camp des Rangers dans la capitale du Sindh.

"Les assaillants, après une explosion à la porte principale du camp, ont tenté de franchir le périmètre de sécurité, mais leurs projets néfastes ont été résolument déjoués par la réponse vigilante et ferme des troupes des Rangers", peut-on lire dans le communiqué qui précise que trois membres de la force paramilitaire ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessés.

Un fourgon de la police scientifique arrive dans le quartier de Mosamiat Chowrangi, après une explosion et une attaque à Karachi, le 27 juin 2026 au Pakistan ( AFP / Asif HASSAN )

Jamaat-ul-Ahrar est une faction plus radicale, tantôt affiliée tantôt dissidente, des talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), dont les attaques se sont multipliées ces dernières années au Pakistan.

Islamabad accuse l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Le communiqué des forces armées affirme que le Pakistan "continuera à plein régime à éradiquer la menace du terrorisme parrainé et soutenu par l'étranger", et promet des représailles.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des tirs nourris à Karachi samedi soir, alors que les forces armées bouclaient les rues autour du quartier de Mosamiat Chowrangi.

Des membres des forces de sécurité inspectent le toit d'un complexe pendant une opération de sécurisation, après une explosion et une attaque à Karachi, le 28 juin 2026 au Pakistan ( AFP / Asif HASSAN )

Des membres des forces paramilitaires ont été vus équipés de munitions, tandis que d'autres se déplaçaient dans les rues à l'arrière de pick-ups.

Le ministre en chef du Sindh, Syed Murad Ali Shah, a déclaré avoir demandé un rapport détaillé sur l'incident.

Le président du Pakistan, Asif Ali Zardari, a exprimé sur le réseau social X ses "sincères condoléances et sa sympathie aux familles des martyrs, et prie pour le prompt rétablissement des blessés".