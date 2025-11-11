Pakistan-Au moins 12 morts dans une attaque suicide devant un tribunal d'Islamabad

Une attaque suicide à la bombe a fait au moins 12 morts devant un tribunal d'Islamabad, a annoncé mardi le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi.

Plusieurs autres personnes ont été blessées, dont certaines sont dans un état critique, a rapporté une source hospitalière.

L'assaillant a tenté de pénétrer à pied dans le tribunal mais a enclenché son engin à l'extérieur, près d'un véhicule de police, après avoir patienté 10 à 15 minutes, a déclaré le ministre de l'Intérieur à des journalistes sur le site de l'explosion.

"Nous menons l'enquête sur l'incident depuis différents angles. Ce n'est pas juste une explosion de plus. C'est arrivé en plein Islamabad", a-t-il ajouté.

Des images diffusées dans la presse locale montraient des personnes couvertes de sang allongées près d'un camion de police.

(Reportage Asif Shahzad; version française Zhifan Liu; édité par Augustin Turpin)