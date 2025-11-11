 Aller au contenu principal
Vietnam: un typhon fait apparaître une épave ancienne au large d'un port historique
information fournie par AFP 11/11/2025 à 13:47

Une épave vieille de plusieurs siècles, découverte après le passage du typhon Kalmaegi, sur une plage au large de Hoi An, dans le centre du Vietnam, le 10 novembre 2025 ( AFP / Tam Xuan )

Une érosion côtière majeure causée par le typhon Kalmaegi a fait apparaître une épave vieille de plusieurs siècles au Vietnam offrant ainsi l'opportunité de récupérer ce qui pourrait être une découverte historique majeure, selon des experts.

Initialement découvert en 2023 au large de la côte de Hoi An, ce navire d'au moins 17,4 mètres de long, dont la coque en bois a survécu presque intacte à des centaines d'années de mer agitée, a été à nouveau submergé avant que les autorités ne puissent le récupérer.

Les experts n'ont pas encore daté l'épave, mais les premières éléments suggèrent que le navire a été construit entre le XIVe et le XVIe siècle, à l'époque où Hoi An, dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'Unesco, était au centre d'un commerce régional florissant.

"Nous nous préparons actuellement à demander une autorisation de fouille d'urgence", a déclaré lundi à l'AFP Pham Phu Ngoc, directeur du Centre de préservation du patrimoine culturel mondial de Hoi An.

épave vieille de plusieurs siècles, découverte après le passage du typhon Kalmaegi, sur une plage au large de Hoi An, dans le centre du Vietnam, le 10 novembre 2025 ( AFP / Tam Xuan )

Une équipe d'experts du centre de préservation de Hoi An, de l'université de Ho Chi Minh-Ville et d'un musée local a inspecté l'épave l'année dernière.

Outre une estimation approximative de son âge, ils ont découvert qu'il avait été construit avec du "bois durable et très résistant" et renforcé avec des matériaux imperméables pour sceller ses joints.

"La structure du navire suggère qu'il était capable de parcourir de longues distances (...)", avait indiqué le centre de Hoi An dans un communiqué précédent.

Vue aérienne d'une épave vieille de plusieurs siècles, découverte après le passage du typhon Kalmaegi, sur une plage au large de Hoi An, dans le centre du Vietnam, le 9 novembre 2025 ( AFP / Tam Xuan )

L'épave risque de "se détériorer gravement si des mesures de conservation ne sont pas prises immédiatement", compte tenu de la forte érosion côtière et de l'exposition fréquente du navire à des conditions météorologiques difficiles, selon la même source.

Lundi, l'épave était encore clairement visible et une foule s'était rassemblée sur la plage pour admirer son impressionnante structure.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

