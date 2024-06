Paiement sans contact : il est possible de payer au-delà de 50 euros (à une condition)

« Ah, il va falloir réinsérer la carte s'il vous plaît… » Cette phrase pourrait bientôt appartenir à l'histoire ancienne. Depuis plusieurs jours en effet, il est possible de payer sans contact au-delà de 50 euros avec votre carte bancaire.

Pour bénéficier de cette nouvelle largesse, il n'y a aucune démarche à effectuer. En effet, la mise à jour, baptisée « Sans contact plus », s'effectue directement chez les commerçants à travers leurs terminaux de paiement. Toutefois, là où les paiements sans contact inférieurs ou égaux à 50 euros sont réalisés sans effort, il faut entrer son code confidentiel au moment du paiement, afin que la banque le vérifie.

Instauré en 2012, le paiement sans contact était initialement plafonné à 20 euros. La limite avait ensuite été augmentée à 30 euros en 2017 puis à 50 euros en 2020. Selon un rapport publié par la Banque de France à la fin de l'année 2023, « plus de six paiements par carte de proximité sur dix sont réalisés en mode sans contact, pour des montants moyens inférieurs à 20 euros ».

La technologie du paiement sans contact est de plus en plus utilisée via Apple Pay, le service de la marque à la pomme, qui n'impose aucune limite de paiement, sans avoir besoin de taper son code secret. Toujours d'après la Banque de France, son utilisation a bondi de 177 % en 2021 puis 137 % en 2022. 6 % des