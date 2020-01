Oxfam : Mélenchon dénonce les 1 % les plus riches? mais il en fait partie

C'est devenu un rituel : chaque année, avant le forum économique de Davos, l'ONG Oxfam publie, à grand renfort de communication, un rapport décapant calibré pour faire les gros titres de la presse et susciter des torrents d'indignation. 2016 : « La fortune des 1 % les plus riches dépasse celle des 99 % restants. » 2017 : « 8 milliardaires possèdent autant que la moitié de la planète ». 2018 : « Les plus riches se sont adjugé 82 % de la richesse mondiale ». 2019 : « Les 26 plus riches détiennent autant que la moitié de l'humanité. » 2020 : « 2 153 personnes possèdent plus de richesses que 60 % de la population mondiale. » Qu'importe si, d'une année sur l'autre, les données ne se recoupent pas toujours. L'important est de choquer pour mieux faire passer le message de l'organisation, selon laquelle les services publics pourraient être financés si on taxait davantage les ultra-riches.Mais qui et combien sont-ils, ces ultra-riches ? C'est là qu'une plongée dans la tambouille statistique concoctée par l'ONG vaut le détour. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, l'un des premiers à s'indigner après la publication du rapport, figure lui-même tout au sommet de la pyramide : il fait partie des 1 % d'êtres humains les plus riches de la planète.En effet, Oxfam tire ses données du Global Wealth Databook de la banque Credit Suisse, qui calcule annuellement la richesse des individus à partir de leurs actifs nets (soit le total...