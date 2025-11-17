 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ouverture du procès d'un médecin jugé pour viols et agressions sexuelles sur des jeunes patients
information fournie par AFP 17/11/2025 à 12:18

Le procès d'un médecin accusé de viols et agressions sexuelles sur 13 jeunes patients, s'est ouvert devant la cour criminelle de l’Hérault ( AFP / Damien MEYER )

Le procès d'un médecin accusé de viols et agressions sexuelles sur 13 jeunes patients, s'est ouvert devant la cour criminelle de l’Hérault ( AFP / Damien MEYER )

Le procès d'un médecin qui se prétendait spécialiste de la sexualité des adolescents, en particulier ceux atteints de troubles de l'autisme ou porteurs de handicap, accusé de viols et agressions sexuelles sur 13 jeunes patients, s'est ouvert lundi devant la cour criminelle de l’Hérault.

Pull bleu, cheveux coupés courts, lunettes sur visage fin et corps chétif, Philippe Moulin, 54 ans, est arrivé dans le box des accusés muni d'une pile de papiers, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Il est dans un déni profond", a introduit d’emblée le Dr Jean-Claude Penochet, premier expert psychiatrique à prendre la parole.

"Son domicile est devenu cabinet, un sextoy est devenu un outil médical, il s'est construit une bulle de légitimité imperméable au contexte réel", a expliqué l'expert, relevant chez l’accusé un "mécanisme pervers, pédophile".

En présence de quelques victimes installées sur le banc des parties civiles, cette première journée sera consacrée à l’enquête de personnalité, puis l'audition d'experts avant d’entendre l'accusé et son entourage proche, notamment son ex-compagnon.

Le procès est prévu pour durer cinq jours, le verdict est attendu vendredi.

L'accusé a exercé dans plusieurs établissements de la région de Montpellier et à son domicile. Depuis son interpellation en octobre 2021, après des plaintes de parents, il n'a cessé de nier tout geste déplacé, les justifiant par des raisons médicales.

Diplômé en 2000, le Dr Moulin, après avoir exercé une quinzaine d'années en gériatrie, s'est tourné vers la santé sexuelle des adolescents. Il se prétendait "andrologue pédiatrique", une spécialité qui n'existe pas en France.

Le médecin intervenait parallèlement comme conférencier auprès d'associations s'occupant d'enfants autistes ou handicapés, parvenant ainsi à gagner la confiance des parents et créant des liens avec certains jeunes en prétendant par exemple partager leur passion pour les jeux vidéo.

Lors des dizaines de consultations qui ont suivi, dont certaines à son domicile ou dans sa voiture, le médecin prenait systématiquement les mesures des testicules et du sexe des adolescents, au repos et en érection. Il leur demandait aussi de se masturber devant lui, les masturbait lui-même avec un vibromasseur ou à l'aide d'une vaginette afin de recueillir leur sperme.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Shein de nouveau convoqué devant les députés le 26 novembre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 13:44 

    L'enseigne de prêt-à-porter a refusé de se présenter mardi 18 novembre à une mission d'information. Elle devra se rendre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à la fin du mois, selon une source ... Lire la suite

  • Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - Azerbaïdjan v France
    Football-Des qualifications réussies mais imparfaites pour les Bleus
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:40 

    PARIS (Reuters) -Cinq victoires, un match nul, 16 points et une huitième participation consécutive à la Coupe du monde : l'équipe de France a traversé les éliminatoires sans encombre malgré quelques polémiques autour des joueurs blessés et un fond de jeu parfois ... Lire la suite

  • Le président français Macron visite le salon du Bourget 2025
    France et Allemagne discutent du possible abandon du projet de chasseur commun-FT
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    (Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle
    L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky. L'Elysée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank