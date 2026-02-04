Ouverture des discussions entre Kyiv et Moscou à Abou Dhabi

(Actualisé avec précisions)

Des négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi à Abou Dhabi une deuxième série de discussions sous médiation américaine, afin de tenter de faire progresser leurs pourparlers de paix.

Ces réunions trilatérales prévues sur deux jours interviennent après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a accusé la Russie d'avoir exploité une trêve soutenue par les États-Unis la semaine dernière pour reconstituer ses stocks de munitions, avant de lancer mardi un nombre record de missiles contre l'Ukraine.

Les deux parties restent très éloignées sur des points clés malgré plusieurs cycles de discussions avec des responsables américains.

Les questions les plus sensibles concernent les exigences de Moscou qui réclame des Ukrainiens qu'ils renoncent à des territoires qu'ils contrôlent encore, ainsi que le sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, située dans une zone occupée par la Russie.

Comme condition préalable à tout accord, Moscou souhaite que Kyiv retire ses troupes de l'ensemble de la région orientale de Donetsk, y compris d'une ceinture de villes qui fait figure de rideau défensif de l'Ukraine.

Kyiv plaide de son côté en faveur d'un gel du conflit le long de la ligne de front actuelle et a rejeté tout retrait unilatéral de ses forces.

Heorhii Tikhi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré mercredi que les pourparlers mettraient l'accent sur les questions militaires alors que la Russie ne semble pas disposée à cesser d'attaquer le réseau énergétique ukrainien.

L'Ukraine, a-t-il ajouté, espère obtenir des réponses de la partie russe sur les questions abordées lors des discussions précédentes. Kyiv veut comprendre ce que Moscou et Washington souhaitent "vraiment".

Selon Ioulia Sviridenko, la Première ministre ukrainienne, la Russie a attaqué les infrastructures du pays à 217 reprises depuis le début de l'année.

"Au total, rien que depuis le début de cette année, 217 attaques russes contre notre secteur énergétique ont été recensées", a-t-elle écrit sur la messagerie Telegram.

