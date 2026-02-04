Ouverture des discussions entre Kyiv et Moscou à Abou Dhabi

Des négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi à Abou Dhabi une deuxième série de discussions sous médiation américaine, afin de tenter de faire progresser leurs pourparlers.

Ces réunions trilatérales prévues sur deux jours interviennent après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a accusé la Russie d'avoir exploité une trêve soutenue par les États-Unis la semaine dernière pour reconstituer ses stocks de munitions, avant de lancer mardi un nombre record de missiles contre l'Ukraine.

Les deux parties restent très éloignées sur des points clés malgré plusieurs cycles de discussions avec des responsables américains.

Les questions les plus sensibles concernent les exigences de Moscou qui exige des Ukrainiens qu'ils renoncent à des territoires qu'ils contrôlent encore, ainsi que le sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, située dans une zone occupée par la Russie.

Comme condition préalable à tout accord, Moscou souhaite que Kyiv retire ses troupes de l'ensemble de la région orientale de Donetsk, y compris d'une ceinture de villes qui fait figure de rideau défensif de l'Ukraine.

Kyiv plaide de son côté en faveur d'un gel du conflit le long de la ligne de front actuelle et a rejeté tout retrait unilatéral de ses forces.

