Ouverture à la concurrence: la SNCF perd l'exploitation des TER caennais au profit de la RATP

La RATP, via sa filiale RATP Dev, est en passe de décrocher pour la première fois un contrat d'exploitation sur les TER, au détriment de l'exploitant historique SNCF, et devrait exploiter les lignes ferroviaires de l'Étoile de Caen à partir de mi-2027, a-t-elle annoncé mardi.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'attribution doit encore être officialisée par un vote des élus régionaux, le 15 décembre prochain, indique de son côté la région Normandie dans un communiqué.

Selon Le Monde, le montant du contrat s'élève à 842 millions d'euros.

La RATP exploite des réseaux de trains régionaux dans plusieurs pays du monde, mais n'avait "pas encore démontré" son expertise "sur la France", a expliqué mardi la présidente de RATP Dev, Hiba Farès, lors d'un appel téléphonique avec la presse.

Le TER est désormais "dans le cœur de cible" de RATP Dev, a affirmé la dirigeante, expliquant regarder "tout le marché TER", tout en se montrant "très sélectifs". Récemment, RATP Dev s'était positionné sur des trains régionaux en Pays de la Loire, sans parvenir à remporter le marché.

Le lot en passe d'être remporté, qui comporte notamment les lignes de train régionales reliant Caen à Evreux, Saint-Lô, Rouen, Cherbourg et Rennes, est le premier que la région Normandie a choisi d'ouvrir à la concurrence, précise la collectivité mardi dans un communiqué.

Sur ces lignes, RATP Dev affiche l'ambition d'augmenter l'offre de "70%", a indiqué sa présidente, et ce "dès 2028".

L'ouverture à la concurrence, imposé depuis décembre 2023 par le droit européen, pourrait peu à peu effriter le monopole historique de la SNCF, au grand dam des syndicats pour qui cela met en péril les services publics de transport.

"Pour la CGT, cette décision marque une nouvelle étape dans le démantèlement du service public ferroviaire et dans la remise en cause des droits des cheminots", a déploré mardi le syndicat dans un communiqué.

"L'ouverture à la concurrence ne répond en rien aux besoins des usages ni à ceux des salariés", ajoute le syndicat.