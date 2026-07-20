Oui, Paris a vibré pour l'Argentine

Depuis 2022 et la finale de la Coupe du monde, l'amitié entre la France et l'Argentine semblait définitivement impossible. Pourtant, dimanche soir, de nombreux supporters de l'Albiceleste>/i> se sont rassemblés au Volver, mythique restaurant argentin de la capitale parisienne. Authentiques aficionados de la Scaloneta ou simples Messix ? Récit d'une soirée à double tranchant...

Ce petit coin d’Argentine en terre hostile est paradoxalement facile à trouver. À vrai dire, la rue Dauphine, où se trouve notre point de rendez-vous, saute très vite aux yeux par ses nuances de ciel et de blanc, qui semblent transformer ce coin huppé du sixième arrondissement parisien en un passage du mythique quartier de San Telmo, à Buenos Aires. D’autant plus que l’Île de la Cité et le boulevard Saint-Germain, qui entourent la rue, sont mêlés de touristes qui s’amusent à compter les vitraux de Notre-Dame et de quelques Parisiens qui profitent des températures agréables pour trinquer en terrasse. Autrement dit, on n’aurait pas pu rater la terrasse du Volver.

« Le corazón et la pasión » LV2

Le restaurant est vite investi par une armée d’Argentins, qui arrivent tous plus tôt les uns que les autres pour vivre cette finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. Résultat, dès 19 heures, la salle est pleine. Lonny, Argentin de par sa mère et habitué du restaurant, le certifie : « Pendant la Coupe du monde, le Volver était le point de rassemblent de tous les Argentins de Paris. » Une manière, pour celui qui supporte Boca et qui « n’avait pas pu choisir entre la France et l’Argentine en 2022 » , de « célébrer la Scaloneta avec le corazón et la pasión » . L’intérieur exigu et sombre du restaurant contraste avec la réputation d’un endroit qui fait partie des carnets d’adresses des joueurs du PSG et qui a souvent accueilli les repas des Sud-Américains du club de la capitale, comme en témoignent les nombreux maillots argentins signés et accrochés au mur. Mais ce soir, les stars sont sur les trois petits écrans répartis à la va-vite sur la façade du restaurant, pour déborder jusqu’à la calle et ainsi bloquer toute circulation. Pour Lonny, tout est clair : « L’Argentine va gagner 2-0, qu’importe la manière. » …

Photos et propos recueillis par ABS.

Par Arsène Belgodère-Soria, à Paris pour SOFOOT.com