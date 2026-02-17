Oui, Jules Koundé s'est fait « marcher dessus »

Faute avouée… mais toujours pas sifflée. Battus à domicile par Gérone (2-1), les Barcelonais ont de quoi montrer les crocs concernant les décisions arbitrales de ce lundi soir. Pour preuve, l’action qui conduit au deuxième but des Gironistes aurait dû être arrêtée pour une faute de Claudio Echeverri sur Jules Koundé. Un drame pour la presse catalane, qui s’enflamme plus au sujet de ce désagrément que sur la piètre performance des Culés .

LA ACCIÓN PREVIA AL GOL DEL GIRONA QUE NO FUE SEÑALADA COMO FALTA ❌#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/97iLfmWYTH…

SW pour SOFOOT.com