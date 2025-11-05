Oui, il est possible de jouer en Ligue des champions à 15 ans

Un petit canonnier pour la route ?

Arsenal aime battre des records cette saison. Après avoir dépoussiéré une relique de 1903 en gardant sa cage inviolée pendant huit rencontres consécutives, Arteta et sa bande ont décidé de faire jouer la garderie ce mardi soir face au Slavia Prague (0-3). Max Dowman, phénomène de la présaison d’Arsenal , a fait son entrée à la 72 e minute à la place de Leandro Trossard. À 15 ans et 308 jours, il devient ainsi le plus jeune joueur à fouler une pelouse de Ligue des champions. (Info inutile : la dernière fois qu’Arsenal a pris un but, il avait 15 ans et 271 jours.)…

SF pour SOFOOT.com