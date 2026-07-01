Otan-Le vide laissé par les USA dans le plan de défense commune quasi-comblé par les Européens-source

par Sabine Siebold

L'Otan devrait annoncer lors du sommet prévu la semaine prochaine en Turquie que les membres européens de l'Alliance ont compensé la quasi-totalité des vides laissés par les Etats-Unis dans les plans de défense commune, a-t-on appris mercredi d'une source au sein de l'Otan.

D'après cette source, l'Otan n'a en revanche pas encore réussi à combler le retrait d'un bombardier stratégique américain, après que Washington a déclaré qu'il mettrait à disposition de l'Alliance transantlatique seulement un appareil de ce type, contre deux auparavant.

L'administration du président américain Donald Trump a fait savoir en mai dernier à ses alliés qu'elle avait décidé de réduire sa présence militaire en Europe, alimentant les tensions au sein de l'Otan et les doutes sur l'avenir de l'organisation en amont du sommet prévu à Ankara les 7-8 juillet.

Ce virage opéré par Washington est destiné à mettre fin progressivement à une "co-dépendance malsaine" envers les troupes américaines en Europe alors que les Etats-Unis veulent se tenir prêts face au risque de conflits simultanés en des lieux multiples, a dit par le passé le commandant en chef de l'Otan, le général américain Alexus Grynkewich.

Sollicité, un porte-parole de l'Otan a renvoyé à des commentaires effectués mi-juin par le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, indiquant que des alliés ont revu à la hausse leurs contributions afin de combler "nombre" de manques, sans donner davantage de précisions.

Washington n'a pas dévoilé publiquement les détails de la réorganisation militaire entreprise en Europe.

Toutefois, des données transmises à Reuters par une source militaire montrent qu'un éventail d'appareils sont concernés, dont des avions de ravitaillement, des avions de chasse, des bâtiments de guerre et des drones.

Le nombre de chasseurs américains à disposition de l'Otan va être réduit d'un tiers, à 99 avions, a dit la source, tandis que le nombre de drones va être divisé par deux, à 12 appareils.

Certains gouvernements européens s'inquiètent que Donald Trump mette à exécution sa menace de retirer les Etats-Unis de l'Otan, alors que le président américain s'est régulièrement plaint notamment de dépenses de défense jugées insuffisantes de la part des pays européens.

(Sabine Siebold; version française Jean Terzian)