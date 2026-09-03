Oslo saisit un navire russe invoquant une créance de l'Ukrainien Naftogaz

Le logo de Naftogaz est visible à Kiev
La Norvège a saisi un navire russe dans l'Arctique afin de faire respecter une décision de justice accordant une indemnisation de 4,22 milliards de dollars (3,64 milliards d'euros) à la société énergétique ukrainienne Naftogaz, ont déclaré mercredi soir des responsables.
Cette indemnisation a été décidée il y a trois ans en réponse à la saisie des actifs de Naftogaz par Moscou lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.
Le navire - le "Professor Molchanov" -, a été saisi au large de l'archipel norvégien du Svalbard, dans l'Arctique, après un bras de fer de 24 heures avec les garde-côtes norvégiens, selon Covington, le cabinet d'avocats américain représentant Naftogaz.
L'agence de presse d'État russe TASS a cité un porte-parole du ministère des Affaires étrangères qualifiant l'action norvégienne de "piraterie".
Naftogaz a engagé une action en justice contre la Russie en 2016 afin d'obtenir une indemnisation pour l'expropriation de ses biens en Crimée.
En avril 2023, un tribunal de La Haye a condamné la Russie à verser à Naftogaz cette indemnisation de 4,22 milliards de dollars, une décision que Moscou a ignoré depuis.
Le cabinet d'avocats Covington a dit qu'il suivait depuis des mois le "Professor Molchanov". Anticipant l'arrivée du navire au Svalbard, alors qu'il faisait route vers Barentsburg, une colonie minière russe, les avocats de Naftogaz ont saisi un tribunal norvégien afin que le navire y soit confisqué et vendu.
La requête a été approuvée lundi par le tribunal de district de Nord-Troms et Senja. Dans sa décision, celui-ci a enjoint au gouverneur du Svalbard d'exécuter l'ordonnance, de surveiller le navire et de veiller à ce qu'il ne soit pas déplacé.
Le bureau du gouverneur a publié un communiqué confirmant que le navire avait été saisi et qu'il serait retenu au Svalbard.
"Nous continuerons à traquer les actifs russes partout dans le monde jusqu'à ce que l'indemnisation accordée à Naftogaz et aux autres sociétés du groupe Naftogaz soit versée", a déclaré la société ukrainienne.
(Terje Solsvik à Oslo, Pavel Polityuk à Kyiv et Mark Trevelyan à Londres, version française Benoit Van Overstraeten)
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