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Oslo saisit un navire russe invoquant une créance de l'Ukrainien Naftogaz
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 09:32
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Le logo de Naftogaz est visible à Kiev

Le logo de Naftogaz est visible à Kiev

La Norvège a saisi un ‌navire russe dans l'Arctique afin de faire respecter une décision de justice accordant une ​indemnisation de 4,22 milliards de dollars (3,64 milliards d'euros) à la société énergétique ukrainienne Naftogaz, ont déclaré mercredi soir des responsables.

Cette indemnisation a été décidée il y a trois ​ans en réponse à la saisie des actifs de Naftogaz par Moscou lors de l'annexion de la Crimée ​par la Russie en 2014.

Le navire - le "Professor ⁠Molchanov" -, a été saisi au large de l'archipel norvégien du Svalbard, dans ‌l'Arctique, après un bras de fer de 24 heures avec les garde-côtes norvégiens, selon Covington, le cabinet d'avocats américain représentant Naftogaz.

L'agence de presse ​d'État russe TASS a cité ‌un porte-parole du ministère des Affaires étrangères qualifiant l'action norvégienne ⁠de "piraterie".

Naftogaz a engagé une action en justice contre la Russie en 2016 afin d'obtenir une indemnisation pour l'expropriation de ses biens en Crimée.

En avril 2023, un tribunal de ⁠La Haye a ‌condamné la Russie à verser à Naftogaz cette indemnisation de 4,22 ⁠milliards de dollars, une décision que Moscou a ignoré depuis.

Le cabinet d'avocats Covington ‌a dit qu'il suivait depuis des mois le "Professor Molchanov". Anticipant l'arrivée du ⁠navire au Svalbard, alors qu'il faisait route vers Barentsburg, une ⁠colonie minière russe, les ‌avocats de Naftogaz ont saisi un tribunal norvégien afin que le navire y soit ​confisqué et vendu.

La requête a été approuvée ‌lundi par le tribunal de district de Nord-Troms et Senja. Dans sa décision, celui-ci a enjoint au ​gouverneur du Svalbard d'exécuter l'ordonnance, de surveiller le navire et de veiller à ce qu'il ne soit pas déplacé.

Le bureau du gouverneur a publié un communiqué ⁠confirmant que le navire avait été saisi et qu'il serait retenu au Svalbard.

"Nous continuerons à traquer les actifs russes partout dans le monde jusqu'à ce que l'indemnisation accordée à Naftogaz et aux autres sociétés du groupe Naftogaz soit versée", a déclaré la société ukrainienne.

(Terje Solsvik à Oslo, Pavel Polityuk à Kyiv et Mark Trevelyan à Londres, ​version française Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 09:38

    L'escalade continue. Face à l'échec militaire tous les moyens sont bons.

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