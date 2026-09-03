Poutine évoque une paix possible avec l'Ukraine tout en accusant Kyiv

Le président russe Poutine s'adresse aux médias à l'issue du sommet de l'OCS à Bichkek

Vladimir Poutine a déclaré jeudi ​qu'il existait une possibilité de parvenir à un accord de paix ​mettant fin à la guerre en Ukraine, ​tout en dénonçant les ⁠avertissements de Kyiv sur les ‌risques encourus par les avions dans l'espace aérien russe qui ​s'apparente, ‌selon lui, à du "terrorisme d'État".

Vladimir ⁠Poutine a ajouté qu'un certain nombre de pays, dont les États-Unis et ⁠la ‌Chine, étaient prêts à soutenir ⁠un règlement du conflit.

"Cependant, au ‌final, le problème doit ⁠être résolu par les pays impliqués ⁠dans le ‌conflit, la Russie et l'Ukraine. ​C'est la bonne ‌approche. Nous sommes néanmoins reconnaissants envers tous ceux ​qui tentent de contribuer à un règlement. Y a-t-il ⁠une chance ? À mon avis, oui, il y en a une", a-t-il déclaré lors d'un forum économique dans l'Extrême-Orient russe.

(Rédaction de Reuters;version française ​Nicolas Delame)