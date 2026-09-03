Poutine évoque une paix possible avec l'Ukraine tout en accusant Kyiv

Le président russe Poutine s'adresse aux médias à l'issue du sommet de l'OCS à Bichkek
Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il existait une possibilité de parvenir à un accord de paix mettant fin à la guerre en Ukraine, tout en dénonçant les avertissements de Kyiv sur les risques encourus par les avions dans l'espace aérien russe qui s'apparente, selon lui, à du "terrorisme d'État".
Vladimir Poutine a ajouté qu'un certain nombre de pays, dont les États-Unis et la Chine, étaient prêts à soutenir un règlement du conflit.
"Cependant, au final, le problème doit être résolu par les pays impliqués dans le conflit, la Russie et l'Ukraine. C'est la bonne approche. Nous sommes néanmoins reconnaissants envers tous ceux qui tentent de contribuer à un règlement. Y a-t-il une chance ? À mon avis, oui, il y en a une", a-t-il déclaré lors d'un forum économique dans l'Extrême-Orient russe.
(Rédaction de Reuters;version française Nicolas Delame)
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