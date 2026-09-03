 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poutine évoque une paix possible avec l'Ukraine tout en accusant Kyiv
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:59
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président russe Poutine s'adresse aux médias à l'issue du sommet de l'OCS à Bichkek

Le président russe Poutine s'adresse aux médias à l'issue du sommet de l'OCS à Bichkek

Vladimir Poutine a déclaré jeudi ​qu'il existait une possibilité de parvenir à un accord de paix ​mettant fin à la guerre en Ukraine, ​tout en dénonçant les ⁠avertissements de Kyiv sur les ‌risques encourus par les avions dans l'espace aérien russe qui ​s'apparente, ‌selon lui, à du "terrorisme d'État".

Vladimir ⁠Poutine a ajouté qu'un certain nombre de pays, dont les États-Unis et ⁠la ‌Chine, étaient prêts à soutenir ⁠un règlement du conflit.

"Cependant, au ‌final, le problème doit ⁠être résolu par les pays impliqués ⁠dans le ‌conflit, la Russie et l'Ukraine. ​C'est la bonne ‌approche. Nous sommes néanmoins reconnaissants envers tous ceux ​qui tentent de contribuer à un règlement. Y a-t-il ⁠une chance ? À mon avis, oui, il y en a une", a-t-il déclaré lors d'un forum économique dans l'Extrême-Orient russe.

(Rédaction de Reuters;version française ​Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:13

    Détruire des immeubles d'habitation, ce n'est pas du terrorisme d'état mais de la légitime défense sans doute.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ulrich Siegmund (C), candidat du parti d'extrême droite AfD aux élections régionales de Saxe-Anhalt, pose pour des photos avec des sympathisants lors d'un meting électoral à Haldensleben, dans l'est de l'Allemagne, le 1er septembre 2026 ( AFP / Ronny HARTMANN )
    Ulrich Siegmund, le visage souriant de l'extrême droite allemande
    information fournie par AFP 03.09.2026 10:54 

    Derrière son sourire et son aisance sur les réseaux sociaux, Ulrich Siegmund poursuit un objectif historique : devenir le premier dirigeant d'extrême droite de l'après-guerre à la tête d'une région allemande. Récemment propulsé à la une du prestigieux hebdomadaire ... Lire la suite

  • Un participant portant un tee-shirt à l'effigie d'Ulrich Siegmund, principal candidat du parti d'extrême droite AfD aux élections régionales de Saxe-Anhalt, arrive à un meeting électoral à Haldensleben (est de l'Allemagne), le 1er septembre 2026 ( AFP / Ronny HARTMANN )
    En Saxe-Anhalt, l'extrême droite allemande aux portes du pouvoir
    information fournie par AFP 03.09.2026 10:51 

    La Saxe-Anhalt concentrera tous les regards dimanche : l'extrême droite allemande devrait y remporter les élections régionales et ambitionne de diriger un Land, une première depuis 1945, fragilisant encore davantage le chancelier Friedrich Merz. Dans cet Etat régional ... Lire la suite

  • Le canal de Panama va limiter le nombre de transits quotidiens en prévision d'un phénomène El Niño particulièrement intense
    El Niño devrait s'intensifier et persister jusqu'en 2027, selon OMM
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:47 

    El Niño devrait continuer à ‌s'intensifier jusqu'en 2027, augmentant les risques de phénomènes météorologiques extrêmes au cours des prochains ​mois, a déclaré jeudi l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon l'agence météorologique des Nations unies, ... Lire la suite

  • Vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
    Zone euro/PMI: L'activité économique reste stable en août
    information fournie par Reuters 03.09.2026 10:45 

    Le secteur des services en zone euro a reculé ‌en août à son plus bas niveau depuis deux mois, mais une demande solide et généralisée a permis à l'activité globale ​du secteur privé de se maintenir à un niveau stable, montre une enquête publiée jeudi. L'indice ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank