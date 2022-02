OSCARS: LE FILM NETFLIX "THE POWER OF THE DOG" EN TÊTE DES NOMINATIONS

LOS ANGELES (Reuters) - Le western "The Power of the Dog" (Jane Campion), produit par Netflix, est en tête des prétendants aux Oscars, après avoir obtenu 12 nominations mardi, dont une pour le trophée du meilleur film. "The Power of the Dog" sera en compétition pour le premier prix avec l'épopée de science-fiction "Dune" (Denis Villeneuve), qui a obtenu 10 nominations.

Sont également en lice le drame "Belfast" (Kenneth Branagh) qui raconte l'histoire d'une famille avec pour toile de fond le conflit nord-irlandais de la fin des années 60 ; le film "Coda" (Sian Heder), remake du film français "La Famille Bélier", et "Don't Look Up : Déni cosmique" (Adam McKay), une allégorie sur le changement climatique. Parmi les autres nominés dans la catégorie du meilleur film, le drame japonais "Drive My Car" (Ryûsuke Hamaguchi) ; "La Méthode Williams" (Reinaldo Marcus Green), sur le père des stars de tennis Venus et Serena Williams ; la comédie dramatique "Licorice Pizza" (Paul Thomas Anderson) ; le thriller "Nightmare Alley" (Guillermo del Toro) et le remake de "West Side Story" de Steven Spielberg.

Dans la catégorie du meilleur acteur, on retrouve Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick...Boom!"), Will Smith ("La Méthode Williams") et Denzel Washington ("Macbeth"), tandis que Jessica Chastain ("Dans les yeux de Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penelope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") et Kristen Stewart ("Spencer") concourent pour l'Oscar de la meilleure actrice.

La 94e cérémonie des Oscars est prévue le 27 mars prochain à Hollywood.

(Reportage Lisa Richwine, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)