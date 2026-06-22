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Ormuz: le trafic continue, malgré l'annonce iranienne d'une refermeture du détroit
information fournie par AFP 22/06/2026 à 13:11

Des navires commerciaux au large du terminal portuaire de Khor Fakkan, aux Emirats arabes unis, le 19 juin 2026 ( AFP / - )

Des navires commerciaux au large du terminal portuaire de Khor Fakkan, aux Emirats arabes unis, le 19 juin 2026 ( AFP / - )

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivait lundi à un rythme plus soutenu qu'avant l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, selon des plateformes de suivi maritime, malgré l'annonce samedi par Téhéran d'une nouvelle fermeture de ce passage stratégique.

Lundi à 11H00 GMT, la plateforme de suivi maritime Kpler décomptait déjà 15 franchissements de navires de transports de matières premières sur la matinée. Un niveau comparable à jeudi et samedi, deux jours où le trafic avait tutoyé les 30 franchissements sur la journée.

Au moins cinq autres navires, dont le franchissement n'avait pas encore été confirmé par Kpler, semblaient avoir également passé le détroit, selon leurs signaux AIS visibles sur la plateforme MarineTraffic.

Le détroit d'Ormuz a rouvert la semaine dernière, à la suite d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis censé mettre fin à la guerre au Moyen Orient, mais Téhéran a annoncé samedi la fermeture du détroit en réaction aux attaques d'Israël au Liban.

Depuis, Téhéran et Washington se sont entendus sur des mécanismes visant à faire cesser les affrontements au Liban et à sécuriser le détroit d'Ormuz, où circule d'ordinaire un cinquième du pétrole mondial. Sur ce point, ils se sont accordés sur une "ligne de communication", pour "éviter les incidents et les problèmes de communication", selon les médiateurs qatari et pakistanais.

"Malgré l'incertitude entourant les négociations Etats-Unis/Iran, le détroit d'Ormuz est resté opérationnel pendant le weekend", a noté lundi Nikos Pothitakis, chargé des relations presse chez Kpler, sur X, tout en précisant que beaucoup de navires s'étaient reportés sur l'itinéraire validé par Téhéran ou avaient recommencé à naviguer avec leur transpondeur éteint.

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1 commentaire

  • 14:02

    Mais on est encore loin du trafic avant le conflit ...

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