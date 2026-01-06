Orano obtient 900 millions de dollars de financement pour un site d'enrichissement aux USA

Entrée des véhicules dans l'usine de retraitement nucléaire Orano à La Hague, près de Cherbourg
Orano a annoncé mardi avoir obtenu un financement de 900 millions de dollars (766,87 millions d'euros) par le Département de l'Énergie américain afin de développer une nouvelle installation de production d'uranium enrichi dans l'Etat du Tennessee, aux États-Unis.
L'enveloppe permettra de financer le projet IKE du groupe, qui doit sécuriser les besoins des exploitants de réacteurs nucléaires américains, conformément à la réglementation locale qui interdit, à partir de 2028, l'importation d'uranium russe, précise un communiqué d'Orano.
Le département de l'Énergie américain a annoncé lundi l'attribution de contrats d'une valeur totale de 2,7 milliards de dollars à trois entreprises afin de stimuler l'enrichissement d'uranium national sur 10 ans, dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l'approvisionnement russe.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
