Orano obtient 900 millions de dollars de financement pour un site d'enrichissement aux USA

Entrée des véhicules dans l'usine de retraitement nucléaire Orano à La Hague, près de Cherbourg

Orano a annoncé mardi avoir obtenu ‍un financement de 900 millions de dollars (766,87 millions d'euros) par le Département ‌de l'Énergie américain afin de développer une nouvelle installation ​de production d'uranium enrichi dans l'Etat ⁠du Tennessee, aux États-Unis.

L'enveloppe permettra de financer le projet ⁠IKE ‍du groupe, qui doit sécuriser ⁠les besoins des exploitants de réacteurs nucléaires américains, conformément à la ​réglementation locale qui interdit, à partir de 2028, l'importation d'uranium russe, ⁠précise un communiqué d'Orano.

Le ​département de l'Énergie américain a ​annoncé lundi ​l'attribution de contrats d'une valeur ​totale de ⁠2,7 milliards de dollars à trois entreprises afin de stimuler l'enrichissement d'uranium national sur 10 ans, dans ‌le cadre d'un effort plus large visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l'approvisionnement russe.

