 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orano obtient 900 millions de dollars de financement pour un site d'enrichissement aux USA
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 07:54

Entrée des véhicules dans l'usine de retraitement nucléaire Orano à La Hague, près de Cherbourg

Entrée des véhicules dans l'usine de retraitement nucléaire Orano à La Hague, près de Cherbourg

Orano a annoncé mardi avoir obtenu ‍un financement de 900 millions de dollars (766,87 millions d'euros) par le Département ‌de l'Énergie américain afin de développer une nouvelle installation ​de production d'uranium enrichi dans l'Etat ⁠du Tennessee, aux États-Unis.

L'enveloppe permettra de financer le projet ⁠IKE ‍du groupe, qui doit sécuriser ⁠les besoins des exploitants de réacteurs nucléaires américains, conformément à la ​réglementation locale qui interdit, à partir de 2028, l'importation d'uranium russe, ⁠précise un communiqué d'Orano.

Le ​département de l'Énergie américain a ​annoncé lundi ​l'attribution de contrats d'une valeur ​totale de ⁠2,7 milliards de dollars à trois entreprises afin de stimuler l'enrichissement d'uranium national sur 10 ans, dans ‌le cadre d'un effort plus large visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l'approvisionnement russe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ‌Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026
    information fournie par AFP 06.01.2026 09:09 

    Uber et le constructeur électrique de luxe Lucid ont dévoilé lundi à Las Vegas leur futur robotaxi, destiné à concurrencer dès cette année Waymo, le leader mondial des voitures sans chauffeur, dans son propre jardin de San Francisco. Ce véhicule tout électrique ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.01.2026 08:56 

    * SECTEUR PÉTROLIER - L'administration de Donald Trump prévoit de rencontrer dans le courant de la semaine des dirigeants de compagnies pétrolières américaines pour évoquer le développement de la production de pétrole au Venezuela après l'arrestation du président ... Lire la suite

  • Une touriste prend un selfie alors qu’elle se tient à côté d’un drapeau national cubain en berne à La Havane, le 5 janvier 2026. ( AFP / Adalberto ROQUE )
    Les Cubains redoutent des temps encore plus difficiles après la chute de Maduro
    information fournie par AFP 06.01.2026 08:40 

    "2026 va être dur" : les Cubains, déjà touchés par une grave crise économique, anticipent des jours encore plus difficiles après la chute du président Nicolas Maduro au Venezuela, proche allié de La Havane et jusque-là son principal fournisseur de pétrole. "Comme ... Lire la suite

  • ( AFP / LOU BENOIST )
    Orano: soutien américain de 900 M USD pour une usine d'uranium enrichi aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.01.2026 08:33 

    Le spécialiste français de l'uranium Orano a obtenu un soutien de 900 millions de dollars des Etats-Unis en vue de construire une usine de production d'uranium enrichi sur le sol américain, a annoncé le groupe lundi soir. "Orano a été sélectionné par le Département ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank