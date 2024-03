Opération, chimiothérapie : Kate Middleton atteinte d’un cancer

Après des semaines de spéculations, Kate Middleton a pris la parole. Dans une vidéo mise en ligne vendredi 22 mars, la princesse annonce être atteinte d'un cancer. « On pensait que mon état de santé était non cancéreux, mais les tests réalisés après l'opération ont révélé que j'avais un cancer. Mon équipe de médecins m'a alors informée que je devrais suivre une série de traitements préventifs de chimiothérapie et je suis présentement au début de ces traitements », a annoncé l'épouse du prince William.

Kate a précisé avoir débuté une chimiothérapie. « Je reprends des forces chaque jour en me focalisant sur les choses qui vont m'aider à guérir dans ma tête, mon corps et mon moral. […] Je vais bien, je vais mieux de jour en jour. Ne perdez pas espoir ou la foi, vous n'êtes pas seuls », a ajouté Kate Middleton. Avant de conclure : « Mon travail m'a toujours apporté une joie profonde et j'ai hâte de le reprendre quand je pourrai, mais je dois à présent avant tout me concentrer sur ma complète guérison. »

Au mois de janvier, elle avait été hospitalisée plusieurs jours pour une opération chirurgicale planifiée de l'abdomen. Selon le palais de Kensington, cette intervention s'était déroulée avec succès. Concernant la maladie, le palais a déclaré qu'il ne divulguerait pas le type de cancer, ajoutant : « La princesse a