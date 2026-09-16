OpenAI soutient les projets de loi présentés au Congrès américain concernant l'IA et les menaces liées aux armes biologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture à partir des informations fournies par le porte-parole de l'entreprise, avec ajout de contexte)

OpenAI apporte son soutien à une série de projets de loi bipartis en cours d’examen au Congrès américain qui, selon l’entreprise, contribueront à empêcher que les modèles d’intelligence artificielle n’accélèrent la menace liée aux armes biologiques et aux virus synthétiques, a déclaré mardi un porte-parole de l’entreprise .

* Le créateur de ChatGPT soutient le “Web of Biological Data Act”, le “AI-Ready Bio-Data Standards Act” et le “Scale Biology Act”, a précisé le porte-parole. Le site Politico avait précédemment fait état de ce soutien.

* OpenAI soutient également une disposition clé du “FRONTIER Act” qui impose aux principales entreprises d’IA de faire appel à des évaluateurs indépendants pour évaluer la sécurité de leurs modèles, a précisé le porte-parole.

* Les inquiétudes concernant l’IA avancée se sont intensifiées, les dirigeants des principaux laboratoires américains d’IA, dont OpenAI, appelant eux aussi à un ralentissement du rythme de développement de l’IA avancée.

* La semaine dernière, OpenAI a déclaré qu’elle militait en faveur de l’instauration d’exigences nationales obligatoires en matière de sécurité de l’IA aux États-Unis.