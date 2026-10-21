OpenAI se renforce en France avec une première directrice

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant américain de l'IA OpenAI, à l'origine de l'assistant conversationnel ChatGPT, a annoncé mercredi la nomination d'une première directrice pour la France, près de deux ans après l'ouverture d'une antenne parisienne.

"OpenAI annonce la nomination de Laureline Serieys à la tête de ses activités en France et Europe du Sud. Cette fonction nouvellement créée vient consolider la présence d’OpenAI sur ces marchés", a indiqué l'entreprise.

OpenAI précise que la France constitue l'un de ses principaux marchés européens et "parmi les dix premiers pays au monde pour l’utilisation hebdomadaire de ChatGPT". L'entreprise compte 50 employés dans le pays, "et continue de recruter activement".

Cette nouvelle directrice prendra ses fonctions le 9 novembre, et sera basée au sein du bureau parisien de l'entreprise, ouvert en novembre 2024.

"Ma priorité sera (...) de dialoguer avec nos utilisateurs et de travailler étroitement avec nos partenaires pour que l'IA réponde à leurs besoins concrets", a commenté Mme Serieys, citée dans le communiqué.

Cette dernière dirigeait jusqu'à présent les opérations de la plateforme Uber en France, après être notamment passée par Google et le Crédit Agricole.