OpenAI propose l'IA pour la conception de puces et met en avant son avantage en termes de coûts par rapport à l'open source, selon sa directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Krystal Hu

9 septembre - OpenAI déploie son intelligence artificielle dans des secteurs spécialisés et propose des tarifs plus compétitifs que ses concurrents open source, a déclaré lundi Sarah Friar, directrice financière de l’entreprise, alors que le créateur de ChatGPT constate une accélération de la croissance de ses activités auprès des entreprises.

S'exprimant lors de la conférence Communacopia + Technology de Goldman Sachs à San Francisco, Mme Friar a indiqué qu'OpenAI se concentrait sur des secteurs tels que la conception de puces électroniques, les sciences de la vie et les services financiers, les entreprises recherchant de plus en plus des systèmes d'IA adaptés à des tâches spécifiques. L'entreprise expérimente également une tarification basée sur les résultats commerciaux plutôt que sur l'utilisation, car de plus en plus d'entreprises exigent un retour sur investissement en matière d'IA.

Cette orientation vers l’IA sectorielle et cette politique tarifaire agressive reflètent la concurrence croissante à laquelle OpenAI est confrontée de la part des modèles open-weight chinois et de rivaux tels qu’Anthropic, alors que les entreprises exigent des rendements sur investissement plus mesurables de leurs dépenses en IA.

Mme Friar a déclaré qu’OpenAI avait lui-même vécu une expérience positive en utilisant ses propres modèles pour développer sa puce Jalapeno, dont la « mise en production » – étape au cours de laquelle la conception d’une puce est finalisée et envoyée à une usine pour la production – a été réalisée en neuf mois.

Les modèles open source et « open-weight » sont largement considérés comme une alternative moins coûteuse aux modèles de pointe d’OpenAI et d’Anthropic. Mme Friar a indiqué qu’OpenAI avait récemment réduit de 80% le prix de son modèle Luna, plus abordable, ce qui a contribué à multiplier son utilisation par environ dix. Codex, l’outil de codage d’OpenAI, attire les clients et compte 25 millions d’utilisateurs, a-t-elle précisé.

Mme Friar a indiqué que le chiffre d’affaires des entreprises avait augmenté de 32% entre juin et juillet, contre une croissance de 20% du chiffre d’affaires annualisé global sur la même période. Les activités destinées aux entreprises et aux particuliers avaient atteint un équilibre à peu près égal à la mi-année, devançant ainsi l’objectif d’OpenAI qui visait à atteindre cet équilibre d’ici la fin de l’année, a-t-elle précisé.

Le déploiement du modèle à moindre coût d’OpenAI pourrait s’avérer plus économique que l’utilisation d’alternatives open source chinoises via des fournisseurs de cloud, a-t-elle ajouté.

« Si vous déployez Luna et que vous le comparez, par exemple, à (Z.ai's) GLM 5.3 sur une infrastructure cloud, notre solution est moins chère », a déclaré Mme Friar.