OpenAI: des procureurs américains alertent sur de possibles conflits d'intérêt de Sam Altman

Sam Altman à Tokyo, au Japon, le 27 février 2026. ( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Les procureurs de dix Etats américains ont demandé mardi à l'autorité de régulation des marchés d'obliger le patron d'OpenAI, Sam Altman, à faire la lumière sur de possibles conflits d'intérêt avant une possible introduction en Bourse.

Sam Altman ne détient pas d'actions d'OpenAI mais en contrôle une partie du capital via sa participation dans l'incubateur Y Combinator qui, lui, est actionnaire de la start-up d'intelligence artificielle (IA).

Par ailleurs, OpenAI s'est engagé en janvier à acquérir une quantité massive de puces auprès de la start-up américaine Cerebras, dont Sam Altman détient des titres. Le contrat est évalué à plus de dix milliards de dollars.

En mars, le site d'information Axios a rapporté que la maison mère de ChatGPT était en négociations avancées avec une autre jeune entreprise, Helion Energy, spécialisée dans la fusion nucléaire et dont Sam Altman est aussi actionnaire.

"Les faits laissent penser que (...) Sam Altman est habitué des transactions intéressées et des conflits d'intérêt, ce qui crée un risque significatif pour l'entreprise", ont écrit les procureurs à la SEC, dans une lettre consultée par l'AFP.

Les magistrats d'Alabama, Arkansas, Floride, Idaho, Iowa, Louisiane, Montana, Nebraska, Oklahoma et Virginie occidentale, tous républicains, justifient leur intérêt pour cette question par la perspective d'une possible introduction en Bourse d'OpenAI d'ici 2027.

Leurs Etats, font-ils valoir, gère des fonds de pension "qui sont directement exposés aux marchés financiers". Plus généralement, "nous entendons protéger les citoyens de nos Etats qui pourraient investir dans des actions".

Pour ce faire, et "nous assurer d'un fonctionnement juste et ordonné des marchés, la Commission (SEC) ne doit pas laisser perdurer des comportements manifestement inappropriés si OpenAI entre en Bourse", réclament-ils.

Sollicitée par l'AFP, la SEC s'est refusée à tout commentaire.

Les procureurs estiment que "la conduite d'Altman soulève des questions juridiques sérieuses et nécessite une surveillance étroite de la part des autorités compétentes".

Cette lettre a été envoyée à la SEC (Securities and Exchange Commission) alors que se tient, à Oakland (Californie), un procès au civil opposant Elon Musk à Sam Altman et Greg Brockman, président d'OpenAI.

Le patron de Tesla les accuse notamment d'avoir menti sur leurs réelles intentions concernant OpenAI, avant d'en modifier les statuts pour en faire une société commerciale alors qu'elle était initialement une entreprise à but non lucratif.

Vendredi, James Comer, le président de la commission de Supervision, organe de la Chambre des représentants chargé de contrôler les agences du gouvernement, dont la SEC, a envoyé à Sam Altman une lettre lui demandant de communiquer les règlements et procédures d'OpenAI liés aux conflits d'intérêt.