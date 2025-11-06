 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Onu-Le Conseil de sécurité lève les sanctions contre le président syrien Al Charaa
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 21:22

Le Conseil de sécurité des Nations unies a levé les sanctions imposées contre le président syrien par intérim Ahmed al Charaa, qui doit rencontrer lundi le président américain Donald Trump.

La résolution présentée jeudi par les Etats-Unis prévoyait également la levée des sanctions imposées contre le ministre syrien de l'Intérieur, Anas Khattab.

Le texte a obtenu 14 votes en sa faveur; la Chine s'est quant à elle abstenue.

(Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:27 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank