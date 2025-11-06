Onu-Le Conseil de sécurité lève les sanctions contre le président syrien Al Charaa

Le Conseil de sécurité des Nations unies a levé les sanctions imposées contre le président syrien par intérim Ahmed al Charaa, qui doit rencontrer lundi le président américain Donald Trump.
La résolution présentée jeudi par les Etats-Unis prévoyait également la levée des sanctions imposées contre le ministre syrien de l'Intérieur, Anas Khattab.
Le texte a obtenu 14 votes en sa faveur; la Chine s'est quant à elle abstenue.
(Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)
