Onu-Le Conseil de sécurité lève les sanctions contre le président syrien Al Charaa

Le Conseil de sécurité des Nations unies a levé les sanctions imposées contre le président syrien par intérim Ahmed al Charaa, qui doit rencontrer lundi le président américain Donald Trump.

La résolution présentée jeudi par les Etats-Unis prévoyait également la levée des sanctions imposées contre le ministre syrien de l'Intérieur, Anas Khattab.

Le texte a obtenu 14 votes en sa faveur; la Chine s'est quant à elle abstenue.

(Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)