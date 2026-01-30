 Aller au contenu principal
OnlyFans en pourparlers pour vendre une part majoritaire à Architect Capital, selon une source
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

OnlyFans envisage de vendre une participation majoritaire à la société d'investissement Architect Capital dans le cadre d'une transaction évaluant le site de médias sociaux de contenu pour adultes à environ 5,5 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré vendredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Architect, basé à San Francisco, est en pourparlers exclusifs pour une participation de près de 60% dans OnlyFans, a précisé cette personne. Hors dette, l'opération valoriserait la plateforme en ligne à près de 3,5 milliards de dollars.

Architect estime qu'il est possible de développer l'infrastructure d'OnlyFans pour rémunérer les créateurs "sous-bancarisés", selon une présentation envoyée aux investisseurs de la société et consultée par le Wall Street Journal, qui avait déjà fait état de ce développement.

La société d'investissement a ajouté qu'OnlyFans, qui génère près de 1,6 milliard de dollars de recettes nettes annuelles, a la possibilité d'entrer en bourse en 2028, selon le rapport du WSJ.

Fenix International Ltd, la société mère d'OnlyFans, était en pourparlers pour vendre l'entreprise à un groupe d'investisseurs à une valeur d'environ 8 milliards de dollars , avait rapporté Reuters en exclusivité l'année dernière.

Fenix International et Architect n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La plateforme en ligne, dont la popularité a explosé pendant la pandémie de COVID-19, est surtout connue pour permettre aux créateurs de contenus pour adultes de facturer des abonnements. OnlyFans prélève 20 % des revenus des créateurs.

Le seul actionnaire de la société est Leonid Radvinsky, un Américain d'origine ukrainienne qui l'a achetée en 2018.

Fusions / Acquisitions
