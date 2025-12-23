 Aller au contenu principal
One, two, three : viva Abdelli
23/12/2025

One, two, three : viva Abdelli

One, two, three : viva Abdelli

Un corps massif, un chemin tortueux et un profil de numéro 10 comme on pensait ne plus en voir : appelé de dernière minute dans le groupe de l’Algérie en remplacement de Houssem Aouar, Himad Abdelli est le joueur qui va vous réconcilier avec le football pendant cette CAN. Et autant dire que ce n’était pas gagné...

Article initialement paru dans le numéro 222 de So Foot, en décembre 2024

On croyait l’espèce morte, disparue, enterrée. Puis, l’un de ses représentants est réapparu là où on l’attendait peut-être le moins : dans le Maine-et-Loire. Numéro 10 dans le dos, passes que les autres n’avaient pas vues, dribbles de la semelle, corps qui tourne au ralenti et tête qui tourne à toute vitesse, Himad Abdelli porte des chaussettes hautes et défend les couleurs de l’Angers Sporting Club de l’Ouest. Au Vélodrome, début octobre 2024, ceux qui savent n’ont vu que lui. Au Louis-II de Monaco, un mois plus tard, il a, comme presque toujours, franchi la barre des 70 ballons tripotés et porté les siens vers une première victoire de la saison à l’extérieur, deuxième succès de suite après un début de saison complexe pour le promu angevin.…

Tous propos recueillis par MB, sauf ceux d’Abdelli tirés de Ouest-France et de Paris Normandie.

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

A lire aussi

  • L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy
    L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy
    information fournie par So Foot 24.12.2025 00:09 

    Ah oui c’est, c’est cocasse ! La victoire des Léopards de la RDC sur les Guépards du Bénin ce mardi (1-0) a été marquée par une scène pour le moins étonnante. On joue les dernières secondes de la partie lorsque Samuel Moutoussamy, bien connu des supporters du FC ... Lire la suite

  • Arsenal rejoint Chelsea en demi-finale de League Cup
    Arsenal rejoint Chelsea en demi-finale de League Cup
    information fournie par So Foot 23.12.2025 23:24 

    Arsenal 1-1 Crystal Palace Buts : M.Lacroix (csc, 80 e ) pour les Gunners // M. Guéhi (90 e +5) pour les Eagles Tirs aux buts : 8 à 7 pour les Gunners … FG pour SOFOOT.com

  • Les Aigles de Carthage réussissent leur envol
    Les Aigles de Carthage réussissent leur envol
    information fournie par So Foot 23.12.2025 23:03 

    Tunisie 3-1 Ouganda Buts : E. Skhiri (10 e ) & E. Achouri (40 e , 64 e ) pour les Aigles de Carthage // D. Omedi (90 e +2) pour les Grues Pour l’instant, les favoris tiennent leur rang.… FG pour SOFOOT.com

  • Notre liste au Père Noël
    Notre liste au Père Noël
    information fournie par So Foot 23.12.2025 22:49 

    Cher Père Noël, on ne sait pas si on a été suffisamment sages cette année, mais nous avons pas mal de choses à te demander pour que l'année prochaine soit encore mieux. Et vu comment le foot commence à dériver, tu serais bien aimable d'exaucer nos vœux. ◊ Le survêt ... Lire la suite

