One, two, three : viva Abdelli

Un corps massif, un chemin tortueux et un profil de numéro 10 comme on pensait ne plus en voir : appelé de dernière minute dans le groupe de l’Algérie en remplacement de Houssem Aouar, Himad Abdelli est le joueur qui va vous réconcilier avec le football pendant cette CAN. Et autant dire que ce n’était pas gagné...

Article initialement paru dans le numéro 222 de So Foot, en décembre 2024

On croyait l’espèce morte, disparue, enterrée. Puis, l’un de ses représentants est réapparu là où on l’attendait peut-être le moins : dans le Maine-et-Loire. Numéro 10 dans le dos, passes que les autres n’avaient pas vues, dribbles de la semelle, corps qui tourne au ralenti et tête qui tourne à toute vitesse, Himad Abdelli porte des chaussettes hautes et défend les couleurs de l’Angers Sporting Club de l’Ouest. Au Vélodrome, début octobre 2024, ceux qui savent n’ont vu que lui. Au Louis-II de Monaco, un mois plus tard, il a, comme presque toujours, franchi la barre des 70 ballons tripotés et porté les siens vers une première victoire de la saison à l’extérieur, deuxième succès de suite après un début de saison complexe pour le promu angevin.…

Tous propos recueillis par MB, sauf ceux d’Abdelli tirés de Ouest-France et de Paris Normandie.

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com