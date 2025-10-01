 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
On voulait voir, on a vu et Paixão n'a pas déçu
information fournie par So Foot 01/10/2025 à 00:25

Peu en vue depuis son arrivée à Marseille, Igor Paixão a définitivement lancé son aventure olympienne mardi soir en claquant deux buts et une passe décisive dans la face de l'Ajax (4-0). Il en faudra plus pour justifier les 35 millions d'euros posés par l'OM pour le recruter, mais il y a de quoi être optimiste.

Son nom n’est pas encore bien imprimé à Marseille, où les tricots floqués Greenwood, Aubameyang ou même Rabiot se promènent de manière plus visible. Le nom d’Igor Paixão risque néanmoins de s’inviter plus souvent, dans les conversations du quotidien comme sur les maillots, autour de la Canebière. Le Brésilien a sorti sa tenue de gala pour sa première au Vélodrome en Ligue des champions, inscrivant un doublé dans le premier quart d’heure. Il fallait remonter à décembre 2020 pour voir un Marseillais marquer deux fois un soir de C1, en l’occurrence Dimitri Payet, contre l’Olympiakos. Le numéro 14 a même ponctué sa prestation d’une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang. What else ?

Igor, chercheur d’or

Arrivée blessée, la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM a dû attendre le 12 septembre pour étrenner ses nouvelles couleurs. Sorti du banc contre Lorient et à Madrid, le Brésilien a enchaîné sa troisième titularisation ce mardi. Et le Vélodrome a enfin vu ce pour quoi la direction olympienne a décidé de lâcher 35 millions d’euros. Auteur d’un bon appel dans la profondeur, Paixão a magnifié l’excellent boulot de Nayef Aguerd et Aubameyang en finissant l’action d’une frappe rasante du droit, avec sang froid, dès la 6 e minute. Cela valait bien un petit pas de danse devant le virage sud. L’artificier a remis ça sans l’aide de personne, en sortant le bazooka à vingt mètres de la cage, pour enfoncer le clou à la 12 e . Typiquement un but qu’un joueur en manque de confiance ne marquerait pas.…

Propos recueillis par QB et Léna Bernard.

Par Quentin Ballue, au Vélodrome pour SOFOOT.com

