On reconnait bien là le style des bad boys de Marseille
30/10/2025 à 09:04

Avec trois contre-performances en une semaine, l’Olympique de Marseille traverse une mauvaise passe. Face à Angers ce mercredi soir (2-2), les Olympiens auraient pu récupérer la première place, après le nul du Paris Saint-Germain à Lorient (1-1), mais comme trop souvent, ils ont craqué dans un moment où tout devait rouler. Une spécialité locale ?

« On essaye de pousser l’OM vers le haut. Maintenant, que ce soit moi ou les joueurs, il faut qu’on sache si on mérite ou pas de faire partie de ce club ; il faut qu’on sache si on veut concurrencer le PSG ou bien si notre saison sera faite de hauts et de bas », a lâché Roberto De Zerbi en conférence de presse après la nouvelle contre-performance olympienne face à Angers (2-2). « Concurrencer le PSG », cette volonté sonne comme un mantra de la saison phocéenne pour l’acte II du projet De Zerbi, le capitaine Leonardo Balerdi l’avait déjà asséné en amont de l’ouverture de la saison face à Rennes, tout comme Gerónimo Rulli au cours de l’été. Au terme de cette 10 e journée de Ligue 1, l’OM continue de jouer des coudes avec le rival en ne comptant au classement que deux unités de retard sur le champion d’Europe. Pourtant, comme (trop) souvent, l’OM s’est manqué au moment où il pouvait recoller et dépasser l’équipe qui trône toujours en tête de la Ligue 1 après avoir concédé le nul face à Lorient (1-1).

Le sabordage comme ADN ?

Les ambitions pour briller en Ligue 1, mais également en Ligue des champions, sont présentes dans les rangs du club phocéen. Avec une équipe largement remaniée à l’été pour être compétitive sur tous les fronts et une stabilité dans le staff et les dirigeants enfin trouvée, l’OM a toutes les cartes en main pour réussir la saison espérée. Battre le PSG au Vélodrome, c’est fait ; maintenant tentons de nous qualifier au minimum comme barragiste pour poursuivre l’aventure en Ligue des champions, et d’arracher un trophée qui fuit la Provence depuis désormais treize ans.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com

