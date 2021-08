La vidéo, publiée mercredi 4 août sur Facebook, n'a pas été au goût de la direction d'EELV. Jean-Marc Governatori, son auteur, est conseiller municipal à Nice, mais aussi candidat à la primaire du pôle écologiste de septembre. Dans cette vidéo, celui qui se trouve à la tête de l'Alliance écologiste indépendante fustige la mise en place du pass sanitaire, tout en revendiquant le fait de ne pas être vacciné contre le Covid-19, rapporte Le Figaro.

Dans cette vidéo, on l'entend évoquer les risques présumés qui seraient imputés à la vaccination. « Quand on nous dit : vaccinez-vous et tout ira bien, on fabrique des maladies », argue-t-il. « Pourquoi ? À partir du moment où vaccinez-vous, tout ira bien, ben on se fiche de son corps, on fait n'importe quoi. On peut fumer, on peut boire, c'est pas grave, il y a la vaccination. Ça n'incite à aucune éducation à la santé, ça n'incite à aucune discipline. Donc, ça prépare les maladies les plus graves : les cancers et les maladies cardiovasculaires... »

« Nous sommes pour la vaccination »

Des propos qui ont du mal à passer chez les écologistes. « Nous sommes pour la vaccination et d'ailleurs, chez nous, même Michèle Rivasi est vaccinée, a déclaré Alain Coulombel, porte-parole d'Europe Écologie-Les Verts, auprès du média. La résistance au vaccin est très faible chez les militants et les sympathisants

... Lire la suite sur LePoint.fr