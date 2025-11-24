 Aller au contenu principal
On connaît les deux finalistes de la Coupe du monde U17 !
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 20:17

La Coupe du monde U17 2025 couronnera un vainqueur inédit !

Ce lundi, quelques heures après la qualification de l’Autriche face à l’Italie, le Portugal a à son tour validé son billet pour la finale. Dans un duel de frères ennemis face au Brésil, les Lusitaniens l’ont emporté au terme d’un match nul et vierge et d’une séance de tirs au but irrespirable (0-0, 6-5 TAB). Deux échecs brésiliens, signés Angelo Candido et Romário Cunha, ont offert la délivrance aux Portugais, alors que la Seleção sud-américaine avait la balle de match au bout du pied lors de son cinquième tir.…

