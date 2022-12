"On aime notre équipe nationale" : Emmanuel Macron "assume totalement" sa visite au Qatar

Le chef de l'Etat était présent lors de la demi-finale de Coupe du monde remportée par l'équipe de France au Qatar, malgré les nombreuses controverses entourant l'organisation de la compétition.

Le président de la FIFA Gianni Infantino et Emmanuel Macron au stade Al-Bayt, le 14 décembre 2022 ( AFP / KARIM JAAFAR )

"J'assume totalement". Emmanuel Macron a défendu son choix d'aller soutenir l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde au Qatar, en dépit des nombreuses controverses et de l'enquête en cours sur des soupçons de corruption au Parlement européen.

"Les chiffres sont là"

"J'assume totalement", a déclaré le président de la République à son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen, au lendemain de la victoire des Bleus contre le Maroc. "J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France en Russie, je suis derrière eux au Qatar", a poursuivi le chef de l'Etat qui sera de nouveau sur place dimanche pour la finale face à l'Argentine.

"Je suis derrière l'équipe de France, et les Français aussi. Il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte... les chiffres sont là ! On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout !".

La victoire des Bleus contre le Maroc (2-0) en demi-finale du Mondial-2022 a réuni mercredi soir 20,69 millions de téléspectateurs sur TF1 qui enregistre un nouveau record d'audience, selon des données de Médiamétrie publiées jeudi. Au total, plus de 66% des téléspectateurs en France ont suivi la rencontre entre l’équipe de France et les Lions de l'Atlas.

Il s'agit d'un record d'audience pour une Coupe du Monde depuis 2006, a précisé à l'AFP le groupe TF1 qui a comptabilisé mercredi soir un pic d'audience à 23,3 millions de téléspectateurs. Ce succès d'audience se rapproche, sans le dépasser, du record enregistré par M6 lors de la finale de l'Euro-2016 entre la France et le Portugal qui avait rassemblé 20,8 millions de téléspectateurs.