La nouvelle folie administrative posée par les USA avant le Mondial

Et une nouvelle raison de détester le Mondial 2026, une ! Alors que les supporters qui auraient eu l’idée saugrenue de se rendre aux États-Unis pour le Mondial doivent déjà composer avec des coûts exorbitants pour payer les places et les nuits d’hôtel dans les villes hôtes, voilà que certains d’entre eux devront aussi déposer jusqu’à 15 000 dollars de caution pour obtenir un visa.

La nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur début avril, concerne 50 pays, donc cinq qualifiés au Mondial (l’Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Tunisie). S’il a un moment été question d’une interdiction pure et simple de visa de tourisme, les supporters concernés pourront finalement se rendre chez l’Oncle Sam, à condition de mettre la main à la poche : le montant de la caution s’élève à 5 000 dollars pour un enfant et entre 10 000 et 15 000 dollars pour un adulte – sans possibilité de payer une seule caution pour un groupe. Cette somme sera rendue aux touristes si le départ ne dépasse pas la date inscrite sur le visa. …

CMF pour SOFOOT.com