 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La nouvelle folie administrative posée par les USA avant le Mondial
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 18:18

La nouvelle folie administrative posée par les USA avant le Mondial

La nouvelle folie administrative posée par les USA avant le Mondial

Et une nouvelle raison de détester le Mondial 2026, une ! Alors que les supporters qui auraient eu l’idée saugrenue de se rendre aux États-Unis pour le Mondial doivent déjà composer avec des coûts exorbitants pour payer les places et les nuits d’hôtel dans les villes hôtes, voilà que certains d’entre eux devront aussi déposer jusqu’à 15 000 dollars de caution pour obtenir un visa.

La nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur début avril, concerne 50 pays, donc cinq qualifiés au Mondial (l’Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Tunisie). S’il a un moment été question d’une interdiction pure et simple de visa de tourisme, les supporters concernés pourront finalement se rendre chez l’Oncle Sam, à condition de mettre la main à la poche : le montant de la caution s’élève à 5 000 dollars pour un enfant et entre 10 000 et 15 000 dollars pour un adulte – sans possibilité de payer une seule caution pour un groupe. Cette somme sera rendue aux touristes si le départ ne dépasse pas la date inscrite sur le visa.

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aurait-on trouvé l’hymne des Bleus pour la Coupe du monde ?
    Aurait-on trouvé l’hymne des Bleus pour la Coupe du monde ?
    information fournie par So Foot 25.03.2026 18:11 

    Hop, vous venez de gagner un voyage dans le temps, destination le mois de juin ! Imaginez un cocktail frais, l’odeur des brochettes grillées, les rires des copains… Mais que manque-t-il pour attendre bien sagement les matchs de l’équipe de France ? Un peu de zik’, ... Lire la suite

  • Le biathlète Éric Perrot pose avec ses trois médailles olympiques et son globe de cristal lors d'une séance photo à Paris, le 25 mars 2026 ( AFP / JOEL SAGET )
    Biathlon: "Je ne me fixe aucune limite", assure Eric Perrot à l'AFP
    information fournie par AFP 25.03.2026 18:01 

    A l'issue d'une saison quasi parfaite, avec un gros globe de cristal et trois médailles olympiques, le biathlète Eric Perrot veut continuer sa progression pour briller aux JO-2030 dans les Alpes françaises et, à 24 ans, ne se fixe "aucune limite". Dans un entretien ... Lire la suite

  • On a suivi l’étrange derby entre Oxford et Cambridge
    On a suivi l’étrange derby entre Oxford et Cambridge
    information fournie par So Foot 25.03.2026 17:54 

    Ce vendredi 20 mars, et comme chaque année depuis la fin du XIXe siècle, les équipes universitaires d’Oxford et de Cambridge laissaient éclater leur rivalité sur le rectangle vert. Un match ancestral, pourtant largement éclipsé par ses équivalents plus fameux en ... Lire la suite

  • Biathlon: Éric Perrot savoure sa saison de "rêve"
    Biathlon: Éric Perrot savoure sa saison de "rêve"
    information fournie par AFP Video 25.03.2026 17:42 

    Triple médaillé aux Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 et vainqueur de son premier gros globe de cristal à peine un mois plus tard, Éric Perrot dit avoir vécu une saison de "rêve".

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank