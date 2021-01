« On a construit une campagne de vaccination pour ne pas effrayer les vaccino-sceptiques"

La vaccination progresse lentement. Sous les critiques, le gouvernement a ajusté sa stratégie vaccinale et promis de passer la seconde, notamment en permettant sans délai à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans ou à risque de recevoir la fameuse injection dans les hôpitaux, et non plus seulement aux résidents et personnels des Ehpad. Alors que le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer à 18 heures pour évoquer des nouvelles mesures et répondre aux critiques, Mathieu Klein, maire PS de Nancy et président de la métropole, revient sur ce début d'année difficile pour l'exécutif.

Le Point : Jean Rottner, le président de la région Grand Est, a qualifié de « scandale d'État » les cafouillages de la campagne de vaccination. Partagez-vous ce constat ?

Mathieu Klein : Il est certain qu'il y a eu un démarrage raté de la campagne de vaccination, trop de lenteurs et d'inerties. Dans un territoire aussi touché que le nôtre par la pandémie, il n'était pas possible d'avoir un rythme de déploiement aussi lent. Nous avons donc pris la main, sur le territoire, pour passer à la vitesse supérieure, grâce aux garanties de stocks apportées par le gouvernement. Ainsi, le CHRU du Grand Nancy a commencé la vaccination dès le 31 décembre, et hier sur les 5 000 doses de vaccins administrées en France, 570 l'ont été à Nancy. Aujourd'hui, nous avons franchi la barre des 1 000 vaccinés

