Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMC: Le commerce des marchandises au plus bas au deuxième trimestre Reuters • 19/08/2020 à 14:17









OMC: LE COMMERCE DES MARCHANDISES AU PLUS BAS AU DEUXIÈME TRIMESTRE ZURICH (Reuters) - L'Organisation mondiale du commerce a annoncé mercredi une baisse historique de son indicateur du commerce des marchandises au deuxième trimestre en raison de la pandémie due au coronavirus. "Des indicateurs supplémentaires laissent prévoir une hausse partielle du commerce et de la production mondiaux au troisième trimestre", a précise-t-elle dans un communiqué, tout en laissant planer l'incertitude quant à une telle reprise. Au deuxième trimestre, l'indicateur de l'OMC pour le commerce des marchandises s'est établi à 84,5, en baisse de 18,6 points par rapport à l'année précédente. "Les données enregistrées en juin laissent entendre que le volume du commerce mondial des marchandises avait baissé de 14% entre le premier et le deuxième trimestre", a expliqué l'organisation. "Cette estimation ainsi que le baromètre du commerce des marchandises signalent qu'en 2020, le commerce mondial évolue conformément au scénario moins pessimiste que ceux présentés par l'OMC en avril", ajoute-t-elle. (Michael Shields, version française Anait Miridzhanian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.