01/02/2025

OM-OL : un Olympico sous tension

La 20e journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche avec le duel Marseille-Lyon. Une opposition entre deux équipes qui peuvent perdre gros dans leur course à l’Europe. Présentation des cinq enjeux à suivre au Vélodrome.

→ Paulo Fonseca : première

Le 6 décembre 2023, l’Olympique lyonnais buvait la tasse contre Marseille (3-0) et s’enfonçait alors dangereusement dans la zone rouge. Sans trop le savoir, cette déroute allait en réalité lancer l’aventure Pierre Sage à Lyon, avec une qualification en Ligue Europa à la clé. Mais Sage est maintenant loin et son remplaçant, Paulo Fonseca, doit s’atteler à un scénario – relativement – similaire. Mal en point, l’OL doit en effet tenter de lancer une bonne dynamique en se déplaçant, avec un entraîneur fraîchement intronisé donc. Si les Lyonnais veulent se rassurer, ils n’ont qu’à regarder la ligne de stats : Fonseca n’a perdu que deux rencontres sur quatre face à l’OM. Ou alors, ils n’ont qu’à attendre une gifle 3-0 et espérer bien commencer février. Superstition.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com