information fournie par So Foot • 10/01/2025 à 14:58

OM-OL : l'affaire du caillassage du car lyonnais classée sans suite

Marseille Unité Spéciale

Le caillassage du car lyonnais à Marseille ? Circulez, y a rien à voir. Plus d’un an après les incidents survenus aux abords du Vélodrome, le 29 octobre 2023, le parquet de Marseille a décidé de classer l’affaire sans suite, selon les informations de L’Equipe . En cause : l’impossibilité d’identifier les auteurs des jets de projectiles.…

MJ pour SOFOOT.com