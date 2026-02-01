OM : Murillo pointé du doigt par De Zerbi, une altercation entre deux joueurs ?

Le bazar et la manière. La semaine infernale de l’OM n’est pas encore terminée, et le match nul concédé contre le Paris FC samedi (2-2) n’a pas aidé les Phocéens à retrouver du calme et de la sérénité.

Les Marseillais ont retrouvé le chemin de la Commanderie, ce dimanche, dans la joie (non) et la bonne humeur (non plus). Selon La Provence , Roberto De Zerbi était cette fois présent pour assister à la séance de lendemain de match concernant surtout les joueurs qui ont peu joué… et il en aurait profité pour charger Amir Murillo, entré à la 79 e minute à Jean-Bouin.…

CG pour SOFOOT.com