Victoire riche en émotions pour Troyes face à Boulogne
information fournie par So Foot•15/12/2025 à 22:52
Victoire riche en émotions pour Troyes face à Boulogne
Boulogne 1-2 Troyes
Buts : Monfray (CSC, 22
e
) pour l’USBCO // Mille (9
e
) et Ripart (90
e
+4) pour l’Estac
