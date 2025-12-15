information fournie par So Foot • 15/12/2025 à 22:52

Victoire riche en émotions pour Troyes face à Boulogne

Victoire riche en émotions pour Troyes face à Boulogne

Boulogne 1-2 Troyes

Buts : Monfray (CSC, 22 e ) pour l’USBCO // Mille (9 e ) et Ripart (90 e +4) pour l’Estac

Carton rouge : Maronnier (83 e ) pour Troyes …

FL pour SOFOOT.com