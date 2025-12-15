Quels sont les clubs de Ligue 1 les plus affaiblis par la CAN ?

Quels sont les clubs de Ligue 1 les plus affaiblis par la CAN ?

Et s’il était là, le tournant de la saison ?

Plus que quelques jours avant l e lancement de la CAN, le 21 décembre prochain . De quoi semer un peu de panique dans différents clubs de notre belle Liguain, qui se verront, pour certains, bien dégarnis par ce mois de compétition sous le soleil marocain.…

FL pour SOFOOT.com