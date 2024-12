OM-LOSC : la Direction de l’arbitrage de la FFF revient sur les polémiques

La VAR de la VAR n’est pas avare en explications.

Comme chaque semaine et après chaque journée de Ligue 1, la Direction de l’arbitrage de la FFF analyse les situations ayant nécessité le recours à l’assistance vidéo : le match nul entre Marseille et Lille samedi (1-1), particulièrement houleux, ne déroge pas à la règle. La structure présidée par l’ancien arbitre Antony Gautier a ainsi publié ce lundi soir un communiqué livrant son analyse sur les deux penaltys potentiels réclamés par chacune des deux équipes , et non accordés par l’arbitre de la rencontre Willy Delajod. Et malgré les protestations de part et d’autre pendant et après la rencontre, le verdict est clair : il n’y avait pas penalty ni dans l’une, ni dans l’autre des situations contestées .…

FG pour SOFOOT.com