Olivier Giroud laissé sur le banc par Bruno Genesio

C’est le grand soir pour les clubs français engagés en C3. Et surtout pour Lille, qui doit assurer sa qualification en barrages ce mercredi soir face à Fribourg. Giflés à domicile contre Strasbourg dimanche dernier (1-4), les Lillois iront au turbin sans Olivier Giroud en attaque , laissé sur le banc par Bruno Genesio, quelques jours après sa déclaration sur le soutien de ses propres supporters. Pour dynamiser son animation offensive, ce dernier fait confiance à la doublette Hakon Haraldsson (suspendu le dernier match)-Matias Fernandez-Pardo.

Le XI des Dogues pour la dernière journée de la Phase de Ligue d'@EuropaLeague ⚔️ Tous ensemble 😤#LOSCSCF pic.twitter.com/j5Q6MWq55G…

TJ pour SOFOOT.com