 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La maire de Los Angeles demande à Trump de rassurer les fans pour le Mondial
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 18:21

La maire de Los Angeles demande à Trump de rassurer les fans pour le Mondial

La maire de Los Angeles demande à Trump de rassurer les fans pour le Mondial

Karen Bass passe à l’offensive contre Trump. Dans des propos rapportés par l’agence Reuters, la maire démocrate de Los Angeles a demandé à Donald Trump de rassurer les supporters internationaux en leur garantissant qu’ils seront les bienvenus aux États-Unis pour la Coupe du monde de football.

Los Angeles veut montrer son hospitalité

Lors d’un événement consacré à l’implication des fans et de la société civile dans l’organisation du tournoi, la maire a été interrogée sur la manière de rassurer les visiteurs étrangers quant à leur sécurité lors des matchs de la Coupe du monde cette année et des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Bass a répondu qu’elle était certaine que Trump ne s’immiscerait pas , mais a également précisé : « Ce message doit aussi venir de la Maison Blanche. » Elle a répété : « Ce sont eux qui doivent envoyer ce message » , tout en affirmant sa conviction : « Je transmettrai le message que les gens sont les bienvenus dans la ville de Los Angeles. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Donald Trump
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les grands matchs de football à voir au moins une fois dans sa vie
    Les grands matchs de football à voir au moins une fois dans sa vie
    information fournie par So Foot 29.01.2026 18:10 

    Il existe des matchs de football qui ne se résument jamais à 90 minutes. Des rencontres qui marquent une ville entière, parfois même un pays. Ces matchs concentrent des décennies d’histoire, de rivalités, de souvenirs collectifs et d’émotions transmises de génération ... Lire la suite

  • Le Paris Saint-Germain a perdu son efficacité en Ligue des champions
    Le Paris Saint-Germain a perdu son efficacité en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 29.01.2026 17:33 

    Le Paris Saint-Germain a-t-il perdu son mojo ? Les données de Stats Perform, la maison mère d’Opta, illustrent une sensation ressentie en observant les matchs des champions d’Europe en titre : le PSG n’arrive plus à la mettre au fond . En effet, le club parisien ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi sur la sellette ?
    Roberto De Zerbi sur la sellette ?
    information fournie par So Foot 29.01.2026 17:28 

    Le mistral souffle fort du côté de l’OM. Selon les informations relayées par RMC Sport, Roberto De Zerbi serait possiblement sur le départ. Après la lourde défaite marseillaise subie sur la pelouse du Club Bruges (3-0), le tacticien italien et le club olympien ... Lire la suite

  • Combien de temps le PSG devra-t-il se passer de Kvaratskhelia ?
    Combien de temps le PSG devra-t-il se passer de Kvaratskhelia ?
    information fournie par So Foot 29.01.2026 16:24 

    Grosse frayeur, mais pas (encore) de catastrophe. Sorti dès la 22 e minute face à Newcastle après s’être tordu la cheville droite dans un duel avec Anthony Elanga, Khvicha Kvaratskhelia a passé des examens médicaux ce jeudi. Et selon les premiers échos, l’addition ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank