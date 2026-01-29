La maire de Los Angeles demande à Trump de rassurer les fans pour le Mondial

Karen Bass passe à l’offensive contre Trump. Dans des propos rapportés par l’agence Reuters, la maire démocrate de Los Angeles a demandé à Donald Trump de rassurer les supporters internationaux en leur garantissant qu’ils seront les bienvenus aux États-Unis pour la Coupe du monde de football.

Los Angeles veut montrer son hospitalité

Lors d’un événement consacré à l’implication des fans et de la société civile dans l’organisation du tournoi, la maire a été interrogée sur la manière de rassurer les visiteurs étrangers quant à leur sécurité lors des matchs de la Coupe du monde cette année et des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Bass a répondu qu’elle était certaine que Trump ne s’immiscerait pas , mais a également précisé : « Ce message doit aussi venir de la Maison Blanche. » Elle a répété : « Ce sont eux qui doivent envoyer ce message » , tout en affirmant sa conviction : « Je transmettrai le message que les gens sont les bienvenus dans la ville de Los Angeles. » …

JE pour SOFOOT.com