Olivier Dussopt : "Maintenir l'emploi des seniors est notre priorité"

Le ministre a une nouvelle fois défendu "l'index seniors", inclus dans le projet de réforme des retraites, qui suscite le scepticisme à la fois des syndicats et du patronat.

Olivier Dussopt, le 1er février 2023, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

C'est un "des chantiers dans le chantier" de l'exécutif. L'emploi des seniors la "priorité" du gouvernement, selon Olivier Dussopt, qui a évoqué à l'antenne de franceinfo le dispositif largement commenté de l'index seniors.

La réforme de l'exécutif prévoit qu'un indicateur sera créé pour mieux connaître la place des salariés en fin de carrière, et ainsi valoriser les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises. Il sera obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1.000 salariés.

Faudra t-il se montrer à l'avenir "plus coercitif"? "La priorité première est l'accès à l'emploi des seniors", a lancé le ministre du Travail, jeudi 2 février, qui défend un dispositif consistant à mesurer l'implication des entreprises, notamment les plus grandes, pour l'emploi des seniors, le maintien dans l'emploi.

Eviter "l'océan d'administration"

Quant à l'élargir à des entreprises de plus petite taille? "C'est une volonté de beaucoup de députés de la majorité, j'ai eu l'occasion de dire 'Pourquoi pas'", rappelle t-il, ajoutant toutefois sa volonté de ne pas mener à de nouvelles "tracassseries administratives".

Interrogé la veille sur France 2 sur les évolutions possibles lors du débat parlementaire, qui commence la semaine prochaine dans l'hémicycle, Olivier Dussopt avait dit entendre que de nombreux élus de la majorité" et "au delà" souhaitent que cette mesure s'applique "pas seulement (aux) entreprises de plus de 300" salariés, mais aussi à celles "de plus de 50 par exemple". Il "faut regarder comment on peut articuler cela", a déclaré Olivier Dussopt, qui s'y est dit favorable "si on peut avoir une mesure qui (ne) soit pas un océan d'administration pour les chefs d'entreprises". Il n'a pas précisé quel serait l'échéancier.