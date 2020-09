Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Olivier Andriès se rapproche de la direction générale de Safran Reuters • 04/09/2020 à 18:00









OLIVIER ANDRIÈS SE RAPPROCHE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE SAFRAN PARIS (Reuters) - Olivier Andriès a été nommé vendredi directeur auprès du directeur général de Safran, Philippe Petitcolin, auquel il succédera le 1er janvier prochain, annonce le groupe de technologie présent dans l'aéronautique, l'espace et la défense. Diplômé de Polytechnique et des Mines de Paris, ancien de la direction du Trésor au ministère des Finances passé notamment par Lagardère et Airbus, Olivier Andriès, qui est âgé de 58 ans, a intégré Safran en 2008. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 10 septembre puis succédera à Philippe Petitcolin au poste de directeur général le 1er janvier 2021, précise le groupe dans un communiqué. Sa nomination entraîne d'autres changements au sein de l'état-major du groupe: Jean-Paul Alary lui succède au poste de président de Safran Aircraft Engines et laisse sa place de président de Safran Landing Systems à Cédric Goubet, lequel abandonne à Vincent Caro la présidence de Safran Nacelles. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.