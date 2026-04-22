Oléoduc Droujba : la Russie va couper la livraison de pétrole kazakh à l'Allemagne

La coupure des livraisons par Moscou en Allemagne, premier soutien financier de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, accroît les incertitudes pour l'économie allemande.

Une section de l'oleoduc Droujba en Hongrie. (illustration) ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Berlin a annoncé mercredi 22 avril que la Russie allait couper le 1er les livraisons de pétrole kazakh via l'oléoduc Droujba à une raffinerie importante pour l'approvisionnement de l'est de l'Allemagne. Cette annonce intervient au moment ou l'Ukraine annonce la réparation d'une autre branche de cet oléoduc qui permet les livraisons de pétrole russe à la Hongrie, mais également en pleine crise énergétique mondiale liée à la guerre au Moyen-Orient.

La filiale allemande du groupe d'État russe Rosneft, Rosneft Deutschland, a indiqué que "sur instruction du ministère russe de l'Énergie, aucun transit de pétrole brut kazakh par l'oléoduc Droujba via le territoire de la Fédération de Russie à destination de la raffinerie (allemande) PCK ne sera autorisé à compter du 1er mai 2026", a indiqué le ministère allemand de l'Énergie.

Jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine, Schwedt était exclusivement approvisionnée en pétrole russe, grâce à une filiale allemande de Rosnef. Du fait de l'embargo sur le brut russe en représailles de la guerre, la raffinerie, importante pour l'approvisionnement de l'est de l'Allemagne, a dû trouver d'autres fournisseurs, notamment le Kazakhstan, à travers la même branche de l'oléoduc Droujba, mais le pétrole transite par le territoire russe.

La coupure des livraisons par Moscou en Allemagne, premier soutien financier de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, accroît les incertitudes pour l'économie allemande, déjà affectée par la guerre en Iran.

Menace sur la reprise allemande

Début avril, les principaux instituts économiques du pays avaient estimé que le choc énergétique allait "freiner" la reprise de l'économie allemande , en panne depuis la guerre en Ukraine qui a provoqué la flambée des prix de l'énergie et paralysé l'industrie du pays.

L'arrêt des livraisons de pétrole kazakh "ne met pas en danger la sécurité d'approvisionnement de l'Allemagne", a toutefois assuré le gouvernement, sans donner une estimation des pertes. La raffinerie compte également sur l'approvisionnement en pétrole via le port allemand de Rostock (nord), et celui de Gdansk en Pologne.

Cette annonce concerne le tronçon nord de l'oléoduc Droujba qui permet d'exporter le pétrole du Kazakhstan jusqu'en Allemagne en passant par la Russie.

Le bras sud, qui passe par l'Ukraine pour approvisionner notamment la Hongrie et la Slovaquie, était hors service depuis une frappe russe en janvier. Kiev a annoncé mardi avoir terminé les travaux de réparation pour qu'il puisse reprendre du service.

Les filiales de Rosneft en Allemagne ont été placées sous tutelle allemande en septembre 2022 , après le début de la guerre en Ukraine. Berlin a obtenu qu'elles soient exclues d'une liste de sanctions américaines, arguant que ces structures avaient été découplées de leur maison-mère.