OL Lyonnes sans pitié avec le Paris FC pour conserver son titre

OL Lyonnes sans pitié avec le Paris FC pour conserver son titre

OL Lyonnes 5-0 Paris FC

Buts : Chawinga (11 e et 17 e ) et Dumornay (22 e , 60 e et 89 e )

19, le compte est bon. Le suspense n’aura pas duré longtemps dans cette finale d’Arkema Première Ligue, dans laquelle OL Lyonnes a rapidement mis la tête du Paris FC sous l’eau (5-0) . Dans un Groupama Stadium aux anges, les Lyonnaises s’offrent un dix-neuvième sacre en vingt saisons , une domination totale et sans partage à l’échelle nationale complétée par les victoires en coupe et lors du Trophée des championnes.…

TB pour SOFOOT.com