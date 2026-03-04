 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OL-Lens : la revanche de Pierre Sage
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 22:54

OL-Lens : la revanche de Pierre Sage

OL-Lens : la revanche de Pierre Sage

À Lyon, ce jeudi soir, Pierre Sage n’emmènera pas seulement son Racing Club de Lens en quête d’une demi-finale de Coupe de France. Éjecté brutalement par John Textor en janvier 2025 après avoir sauvé l’OL du pire la saison précédente, le technicien artésien pourra aussi célébrer, symboliquement, une belle revanche sur la vie, à peine un an plus tard. Et son aura, intacte sur les bords du Rhône, sera forcément saluée en tribunes, un « moment fort émotionnellement » , promet Corentin Tolisso.

411. Entre sa dernière apparition officielle sous sa doudoune de l’OL au Groupama Stadium (face à Toulouse le 18 janvier 2025) et son retour dans l’antre des Gones ce jeudi soir, Pierre Sage aura vu s’écouler 411 rotations de la Terre sur elle-même. Suffisant pour encaisser le choc d’une rupture brutale, rester groggy, se remettre à manger football, remonter en selle à Lens et débouler dans un stade qu’il connaît par cœur, dans les habits de deuxième de L1, prétendant à la Coupe de France. Pas mal pour un mec à qui John Textor faisait les cartons pendant que l’ancien dirigeant lyonnais draguait déjà Paulo Fonseca. « Quelque part, c’était son destin , philosophe David Friio, directeur sportif de l’OL (2023-2024), arrivé à Lyon au moment de la nomination de Pierre Sage en décembre 2023. À l’époque (de son éviction), il fallait aller chercher des choses pour sortir Pierre… Son destin était probablement celui-ci. »

Le cœur a ses raisons…

Un destin qui aurait pu continuer à tracer son sillon dans son club de toujours, du gamin dans les gradins de Gerland au directeur du centre de formation puis entraîneur d’une équipe première relégable avec 7 points en décembre 2023, qu’il amènera à la sixième place au printemps suivant, le tout avec une finale de Coupe de France (perdue face à Paris). Mais « la mémoire dans le football est courte , rappelle David Friio. Ça n’avait jamais été fait de passer de 7 points à terminer sixième. Il y a eu une remontada incroyable. Et après boum…alors que c’était un moment historique de l’OL. Forcément pour Pierre, qui a une relation particulière avec ce club, tu vis encore plus mal la rupture. »

Par Florent Caffery, à Lens pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • OM : une nouvelle saison pour rien
    OM : une nouvelle saison pour rien
    information fournie par So Foot 05.03.2026 01:38 

    Éliminé pour la quatrième fois d'affilée aux tirs au but en Coupe de France, l'OM a encore manqué l'occasion de garnir son armoire à trophées. Une nouvelle saison blanche sur les bords de la Méditerranée, comme depuis déjà quatorze ans. Merci pour rien. Si octobre ... Lire la suite

  • Habib Beye justifie la sortie de Paixão et veut évacuer la déception
    Habib Beye justifie la sortie de Paixão et veut évacuer la déception
    information fournie par So Foot 05.03.2026 00:56 

    La gueule de bois à retardement après une grosse teuf trois jours plus tôt, c’est ce qu’ont vécu les Marseillais et Habib Beye ce mercredi soir en prenant la porte en Coupe de France contre Toulouse (2-2, 3 TAB 4). L’entraîneur marseillais n’avait plus son sourire ... Lire la suite

  • Pourquoi Ethan Nwaneri a été choisi pour le cinquième tir au but de l'OM
    Pourquoi Ethan Nwaneri a été choisi pour le cinquième tir au but de l'OM
    information fournie par So Foot 05.03.2026 00:45 

    L’embarras du choix, littéralement. La décision de laisser Ethan Nwaneri se présenter comme le cinquième tireur marseillais a intrigué , encore plus après avoir vu le joueur de 18 ans manquer son tir au but pour l’élimination de l’OM contre le Toulouse . Il restait ... Lire la suite

  • La terrible malédiction des tirs au but en Coupe de France pour l’OM
    La terrible malédiction des tirs au but en Coupe de France pour l’OM
    information fournie par So Foot 05.03.2026 00:31 

    Jamais trois sans quatre, c’est ça le proverbe ? C’est en tout cas celui de l’OM en ce qui concerne les séances de tirs au but en Coupe de France. C’est simple, Marseille a quitté la compétition en s’inclinant dans cet exercice sur les quatre dernières éditions. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank