OL-Lens : la revanche de Pierre Sage

À Lyon, ce jeudi soir, Pierre Sage n’emmènera pas seulement son Racing Club de Lens en quête d’une demi-finale de Coupe de France. Éjecté brutalement par John Textor en janvier 2025 après avoir sauvé l’OL du pire la saison précédente, le technicien artésien pourra aussi célébrer, symboliquement, une belle revanche sur la vie, à peine un an plus tard. Et son aura, intacte sur les bords du Rhône, sera forcément saluée en tribunes, un « moment fort émotionnellement » , promet Corentin Tolisso.

411. Entre sa dernière apparition officielle sous sa doudoune de l’OL au Groupama Stadium (face à Toulouse le 18 janvier 2025) et son retour dans l’antre des Gones ce jeudi soir, Pierre Sage aura vu s’écouler 411 rotations de la Terre sur elle-même. Suffisant pour encaisser le choc d’une rupture brutale, rester groggy, se remettre à manger football, remonter en selle à Lens et débouler dans un stade qu’il connaît par cœur, dans les habits de deuxième de L1, prétendant à la Coupe de France. Pas mal pour un mec à qui John Textor faisait les cartons pendant que l’ancien dirigeant lyonnais draguait déjà Paulo Fonseca. « Quelque part, c’était son destin , philosophe David Friio, directeur sportif de l’OL (2023-2024), arrivé à Lyon au moment de la nomination de Pierre Sage en décembre 2023. À l’époque (de son éviction), il fallait aller chercher des choses pour sortir Pierre… Son destin était probablement celui-ci. »

Le cœur a ses raisons…

Un destin qui aurait pu continuer à tracer son sillon dans son club de toujours, du gamin dans les gradins de Gerland au directeur du centre de formation puis entraîneur d’une équipe première relégable avec 7 points en décembre 2023, qu’il amènera à la sixième place au printemps suivant, le tout avec une finale de Coupe de France (perdue face à Paris). Mais « la mémoire dans le football est courte , rappelle David Friio. Ça n’avait jamais été fait de passer de 7 points à terminer sixième. Il y a eu une remontada incroyable. Et après boum…alors que c’était un moment historique de l’OL. Forcément pour Pierre, qui a une relation particulière avec ce club, tu vis encore plus mal la rupture. » …

Par Florent Caffery, à Lens pour SOFOOT.com