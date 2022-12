Ohayon, le mystérieux homme d’affaires qui a racheté Camaïeu et Go Sport

La scène se passe le 20 octobre 2018, au Grand Hôtel de Bordeaux. Elle est rapportée par nos confrères de Sud Ouest . Le propriétaire de ce 5-étoiles fait son show durant trois heures devant de jeunes ambitieux, distillant de-ci de-là des conseils. « Dans le monde de l'entreprise, 90 % du succès relève du courage et de la prise de risque. Les diplômes, le savoir-faire et l'expérience ne comptent que pour 10 %. Quelqu'un qui n'a rien, mais ose, peut tout avoir », leur lance alors Michel Ohayon (61 ans). C'est que cet homme est une star locale au rayonnement international. Alors, ces moins de 30 ans, se rêvant entrepreneurs à succès, l'écoutent raconter son ascension. Dans la besace de l'hôte, on trouve des perles et des perles : avant tout des établissements de luxe à Versailles, à Roissy, à Jérusalem et à Bordeaux donc, mais aussi des magasins exploités sous enseigne Galeries Lafayette, La Grande Récré… Naviguant entre la capitale girondine et Paris, Michel Ohayon a construit en trois décennies un petit empire mêlant immobilier de centre-ville et commerces.

Après le premier confinement lié à la crise du Covid, sa faim a décuplé. À ce moment-là, les occasions de rachat à prix bradés ne manquent pas. Aux commandes de la Financière immobilière bordelaise (FIB), Ohayon reprend, coup sur coup, deux réseaux en petite forme et bien connus du grand public, Camaïeu (2020) et Go Sport (2021), avec la promesse de les

... Source LePoint.fr