information fournie par So Foot • 07/02/2025 à 22:21

Officiel : Cinq prolongations de contrat au PSG

Quelle surprise !

Comme révélé un peu plus tôt dans la journée ce vendredi, le PSG a profité de la réception de Monaco au Parc des Princes pour annoncer plusieurs prolongations . Arrivé dans la capitale française à l’été 2023, Luis Enrique est désormais sous contrat jusqu’en 2027 , tandis qu’ Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes ont, eux, étendu leur bail jusqu’en 2029 . Si l’on y ajoute le jeune Yoram Zagué, qui a rempilé jusqu’en 2028, cela fait donc cinq prolongations du côté de Paris. À noter que Naoufel El Hannach et Ibrahim Mbaye ont, quant à eux, signé leur premier contrat professionnel.…

RB pour SOFOOT.com